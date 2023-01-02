YouTube ввел новые правила для игрового контента, отрезав тысячи роликов от монетизации

Новые правила YouTube ударили по игровому контенту. Разработчики опубликовали подробный список для создателей и вместе с тем отключили от монетизации огромное количество видеозаписей, нарушающих законы сервиса.

Изменение политики распространяется также и на старые видео авторов, выпущенные еще до смены правил. Это означает, что пассивный доход, получаемый создателями контента, может резко сократиться.

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Новые правила

Новые правила монетизации игрового контента требуют, чтобы в видеороликах отсутствовала ненормативная лексика .

. Также YouTube теперь не будет платить за клипы, в которых присутствуют сцены насилия и пыток игровых персонажей.

При этом разрешается использование лексики, приемлемой для телевидения, в частности, слов "холера" или "черт", в любой части видео. Использовать можно и сокращенные и цензурованные варианты слов или фраз как в самих видео, так и на обложках.

Со многими играми проблем быть не должно, если авторы роликов будут соблюдать правила, но некоторые вообще вряд ли будут монетизированы, учитывая свой жанр – шутеры, горроры и прочее. К примеру, видеоролики не будут допущены к монетизации, если они содержат "графические изображения трупов" или "натуралистические акты насилия (в том числе с участием правоохранительных органов) и травмы".

Многие создатели контента сообщили, что видеоролики с игровым процессом из The Callisto Protocol, нового проекта в жанре ужасов, были демонетизированы. Кроме того, нововведение может оказать серьезное влияние на некоторые киберспортивные дисциплины, такие как Counter-Strike: Global Offensive.