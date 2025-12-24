Таинственные дыры в горах Перу: ученые разгадали загадку древней системы учета

Более века ученые пытались понять назначение 5200 углублений, высеченных на склоне горы Монте-Сьерпе в Перу. Эта необычная полоса ям простирается на полтора километра и имеет математически выверенную структуру. Наконец-то загадка этих образований раскрыта.

Исследователи из Сиднейского университета предполагают, что эти конструкции были частью древней торговой системы учета, которую использовали коренные народы примерно в XIV веке, рассказывает 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

Какую роль играли эти тысячи углублений в жизни древних перуанцев?

Ученые долгое время выдвигали различные гипотезы о назначении объекта Монте-Сьерпе, известного как "Полоса дыр": от защитных сооружений и садов до систем сбора воды.

Доктор Джейкоб Бонгерс, ведущий автор исследования и цифровой археолог, отмечает, что новые данные, полученные с помощью детального картографирования дронами, указывают на функциональное назначение объекта, которое выходит далеко за пределы эстетики.

Исследование выявило, что структура полосы очень похожа на архитектуру по крайней мере одного инкского кипу – устройства из узелковых нитей для бухгалтерского учета, найденного в той же долине Писко, отмечается в материале Университета Сиднея.

Что известно о загадочных отверстиях?

Объект состоит из примерно 5200 неглубоких ям шириной от 1 до 2 метров и глубиной от 0,5 до 1 метра. Они расположены аккуратными блоками вдоль узкого горного хребта. Хотя издалека полоса кажется непрерывной, вблизи видно, что она разделена на секции с проходами для людей.

Ряды углублений повторяют определенные числовые паттерны, иногда чередуясь, что делает их похожими на гигантские кипу, вписанные в ландшафт из камня и земли.



Анализ почвы внутри ям обнаружил микроостатки пыльцы кукурузы, а также следы тростника, который использовали для плетения корзин. Кроме этого, археологи нашли следы тыквы, амаранта, хлопка и перца чили.

Поскольку эти растения не растут естественным образом на засушливых склонах Монте-Сьерпе, ученые считают, что люди приносили эти продукты в корзинах или волокнах и складывали их в ямы.

Джейкоб Бонгерс предполагает, что это место могло быть доинкским рынком, где собирались до 100 000 человек: торговцы, фермеры и рыбаки обменивались здесь товарами.

Радиоуглеродный анализ показал, что объект активно использовался в XIV веке, когда в регионе доминировало королевство Чинча. Представители этого народа были искусными торговцами с разветвленными сетями вдоль побережья.

Монте-Сьерпе расположено на стратегическом перекрестке дорог, что делало его идеальным местом для бартера. В обществе без денег такие ямы могли служить маркерами эквивалентности: наполненные ряды позволяли визуально оценить запасы товаров и вести переговоры. Впоследствии империя инков могла адаптировать эту инфраструктуру для собственных нужд, в частности для учета труда и налогов.

Несмотря на то, что исследование, опубликовано в журнале опубликовано в журнале Antiquity, предоставляет весомые доказательства в пользу версии об учете, ученые продолжают искать ответы на вопрос, почему такой монументальный объект встречается только в этой местности.