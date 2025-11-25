Качество мобильного интернета возрастет: новый закон вводит жесткие требования для провайдеров

Стабильный доступ к сети больше не будет вопросом везения или локации, а станет законодательно закрепленной нормой. Президент подписал Закон № 4670-IX, который меняет правила игры на рынке телекоммуникационных услуг.

Документ впервые внедряет жесткие стандарты качества соединения. Кроме того, новые правила дают потребителям реальные рычаги влияния на провайдеров и операторов, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Михаила Федорова.

Как это будет работать?

Подписание Закона № 4670-IX знаменует переход от декларативных обещаний провайдеров к четким обязательствам перед законом. Ранее телеком-компании могли рекламировать теоретически возможную максимальную скорость, которая на практике часто была недостижимой для рядового пользователя из-за перегрузки сети или устаревшего оборудования.

Теперь ситуация меняется кардинально: государство устанавливает предельные показатели качества, ниже которых опускаться запрещено. Скорость передачи данных становится официальным параметром, за несоблюдение которого операторы будут нести ответственность.

Как будут контролировать соблюдение закона?

Революционным изменением является механизм контроля за выполнением этих норм. Функция надзора больше не будет сосредоточена исключительно в руках чиновников, которые выезжают на проверки. Мониторинг качества становится децентрализованным и всеобъемлющим.

Каждый украинец сможет провести тест скорости на своем гаджете, а результаты автоматически будут передаваться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК).

Это позволит создать подробную карту покрытия в реальном времени, быстро выявлять проблемные участки и заставлять провайдеров оперативно исправлять недостатки, говорится на сайте Минцифры.

Преодоление цифрового неравенства

Отдельный фокус закона направлен на преодоление цифрового неравенства между крупными городами и сельской местностью. Отмена моратория на определенные виды проверок станет стимулом для бизнеса инвестировать в инфраструктуру отдаленных регионов.

Операторы будут вынуждены активнее развивать сети в селах и на территориях, где связь до сих пор отсутствовала или крайне нестабильной, ведь игнорирование этих зон теперь будет фиксироваться на государственном уровне.

Национальный роуминг

Важным аспектом безопасности и стабильности остается национальный роуминг. Система, которая позволяет абонентам переключаться на вышки другого оператора в случае исчезновения сигнала "родной" сети, доказала свою эффективность во время войны. Закон закрепляет эту функцию как постоянную: даже после завершения боевых действий украинцы смогут пользоваться нацроумингом в любых чрезвычайных ситуациях, что гарантирует непрерывность связи.