Искусственный интеллект уже пишет законы для США: в Конгрессе все чаще обращаются к ChatGPT и Claude

Сотрудники Конгресса США все чаще доверяют подготовку законопроектов чат-ботам ChatGPT и Claude. Между тем юридическая служба вынуждена работать в усиленном режиме, чтобы исправить огромное количество ошибок, допущенных искусственным интеллектом.

Как ИИ влияет на работу юристов Конгресса?

Как сообщает Politico со ссылкой на собственные источники в Конгрессе США, Управление законодательного советника Палаты представителей (OLC) столкнулось с серьезной проблемой. Специалисты, проверяющие и редактирующие все нормативные документы, обнаружили в текстах, сгенерированных ИИ, многочисленные неправильные термины, ошибочные ссылки на действующие законы и другие неточности. Из-за этого юристы тратят на проверку таких проектов больше времени, чем на их создание с нуля.

Искусственный интеллект не всегда понимает важные юридические нюансы,

– говорит Уэйд Баллу, бывший руководитель Управления законодательного советника Палаты представителей.

Эксперты отмечают, что нейронные сети часто путают фундаментальные понятия. Например, алгоритмы не различают, является ли та или иная сумма налоговой льготой, налоговым вычетом, освобождением от налога или грантом. Кроме того, ИИ ошибочно трактует термин "штат", поэтому в документ могут не попасть Вашингтон, округ Колумбия, или коренные племенные нации.

Прощай, навыки

Помимо прямых ошибок в тексте, специалисты зафиксировали еще одну проблему. Сотрудники Конгресса, которые поручают написание законопроектов чат-ботам, начинают хуже понимать суть самих документов. При самостоятельной подготовке люди глубоко погружаются в проблематику, тогда как использование алгоритмов лишает их этого этапа аналитической работы.

Правительство ищет решение

Несмотря на это, именно управление OLC приступило к разработке собственного специализированного инструмента на основе искусственного интеллекта под названием Comparative Print Suite. Эта система помогает сотрудникам анализировать, как именно предлагаемый законопроект изменит действующее законодательство.

В отличие от публичных сервисов, она, как ожидается, не будет выдумывать факты: если программа не может определить точное место для внесения поправки, она просто выдает сообщение об ошибке.