На дне Боденского озера, расположенного на границе Германии, Австрии и Швейцарии, археологи сделали впечатляющее открытие: благодаря новейшим технологиям исследователи обнаружили десятки ранее неизвестных затонувших судов. Эта находка проливает свет на многовековую историю судоходства в регионе и скрывает немало тайн.

Что нашли в Боденском озере?

В рамках амбициозного проекта подводной археологии "Обломки и глубокое море", стартовавшего в 2022 году, немецкие ученые из Государственного управления по охране памятников (LAD) впервые начали систематическое исследование культурного наследия Боденского озера. В течение двух лет команда использовала передовое оборудование, в частности гидролокаторы бокового обзора, батиметрические данные (изучение рельефа дна водоема) высокого разрешения, а также привлекала команды дайверов и дистанционно управляемые аппараты (ROV), пишет 24 Канал со ссылкой на ArkeoNews.

Глубина озера достигает 251 метра. Значительная его часть до сих пор оставалась неисследованной. К концу 2024 года ученым удалось зафиксировать более 250 "аномалий" – необычных объектов на дне. После тщательной проверки 186 из них, было подтверждено, что 31 объект является настоящими затонувшими кораблями – от исторических грузовых парусников до остатков пароходов. Остальные оказались природными образованиями или современным мусором.

Среди самых интересных находок – остатки двух больших металлических корпусов. Предварительный анализ показывает, что они могут принадлежать колесным пароходам "SD Baden" (спущен на воду в 1871 году) и "SD Friedrichshafen II" (эксплуатировался с 1909 года). Каждый из этих величественных кораблей мог перевозить до 600 пассажиров. Их судьба сложилась трагически: "Friedrichshafen II" был уничтожен во время авианалета во Второй мировой войне и затоплен в 1946 году, а "Baden" вывели из эксплуатации в 1930 году и впоследствии также затопили.

Однако настоящей жемчужиной коллекции стало почти полностью сохранившееся историческое грузовое парусное судно. Его мачта и рея остались на месте, что является большой редкостью для пресноводной археологии. На корабле можно разглядеть мелкие детали, такие как носовое крепление и храповое колесо. Научный сотрудник проекта Александра Улиш отметила, что эта находка является уникальным объектом для исследования технологий парусного спорта и судостроения того времени.



Кроме кораблей, в другой части озера команда наткнулась на разбросанные обломки по меньшей мере 17 деревянных бочек, некоторые из которых имели неповрежденные крышки и, возможно, маркировки. Поскольку поблизости не было найдено ни одного судна, происхождение этого груза остается загадкой.



Руководитель проекта, доктор Джулия Гольдхаммер, подчеркнула, что инициатива имеет целью не только поиск впечатляющих артефактов. Собранные данные лягут в основу археологического каталога затонувших кораблей Боденского озера, что поможет оценить их состояние и угрозы для сохранения.

На данный момент подъем обломков не планируется из-за высокой стоимости работ по консервации. Основное внимание сосредоточено на тщательном документировании и долгосрочном сохранении через исследования. Проект продлится до 2027 года, и ученые ожидают новых открытий.



