На дні Боденського озера, розташованого на кордоні Німеччини, Австрії та Швейцарії, археологи зробили вражаюче відкриття: завдяки новітнім технологіям дослідники виявили десятки раніше невідомих затонулих суден. Ця знахідка проливає світло на багатовікову історію судноплавства в регіоні та приховує чимало таємниць.

Що знайшли в Боденському озері?

У рамках амбітного проєкту підводної археології "Уламки та глибоке море", що стартував у 2022 році, німецькі вчені з Державного управління з охорони пам'яток (LAD) уперше розпочали систематичне дослідження культурної спадщини Боденського озера. Протягом двох років команда використовувала передове обладнання, зокрема гідролокатори бічного огляду, батиметричні дані (вивчення рельєфу дна водойми) високої роздільної здатності, а також залучала команди дайверів та дистанційно керовані апарати (ROV), пише 24 Канал з посиланням на ArkeoNews.

Глибина озера сягає 251 метра. Значна його частина досі залишалася недослідженою. До кінця 2024 року вченим вдалося зафіксувати понад 250 "аномалій" – незвичайних об'єктів на дні. Після ретельної перевірки 186 з них, було підтверджено, що 31 об'єкт є справжніми затонулими кораблями – від історичних вантажних вітрильників до залишків пароплавів. Решта виявилися природними утвореннями або сучасним сміттям.

Серед найцікавіших знахідок – залишки двох великих металевих корпусів. Попередній аналіз показує, що вони можуть належати колісним пароплавам "SD Baden" (спущений на воду в 1871 році) та "SD Friedrichshafen II" (експлуатувався з 1909 року). Кожен із цих величних кораблів міг перевозити до 600 пасажирів. Їхня доля склалася трагічно: "Friedrichshafen II" був знищений під час авіанальоту в Другій світовій війні та затоплений у 1946 році, а "Baden" вивели з експлуатації у 1930 році й згодом також затопили.

Однак справжньою перлиною колекції стало майже повністю збережене історичне вантажне вітрильне судно. Його щогла та рея залишилися на місці, що є великою рідкістю для прісноводної археології. На кораблі можна розгледіти дрібні деталі, такі як носове кріплення та храпове колесо. Наукова співробітниця проєкту Александра Уліш зазначила, що ця знахідка є унікальним об'єктом для дослідження технологій вітрильного спорту та суднобудування того часу.



Затонулий вантажний вітрильник 19 століття / Фото Alexandra Ulisch



Затонулий вантажний вітрильник 19 століття / Фото Alexandra Ulisch



Затонулий вантажний вітрильник 19 століття / Фото Alexandra Ulisch

Крім кораблів, в іншій частині озера команда натрапила на розкидані уламки щонайменше 17 дерев'яних бочок, деякі з яких мали неушкоджені кришки та, можливо, маркування. Оскільки поблизу не було знайдено жодного судна, походження цього вантажу залишається загадкою.



Бочки на дні озера / Фото Bodenseetaucher, A. Heidacher

Керівниця проєкту, докторка Джулія Гольдхаммер, підкреслила, що ініціатива має на меті не лише пошук вражаючих артефактів. Зібрані дані ляжуть в основу археологічного каталогу затонулих кораблів Боденського озера, що допоможе оцінити їхній стан та загрози для збереження.

Наразі підйом уламків не планується через високу вартість робіт з консервації. Основна увага зосереджена на ретельному документуванні та довгостроковому збереженні через дослідження. Проєкт триватиме до 2027 року, і вчені очікують нових відкриттів.



Залишки корабля на дні озера / Фото ISF der LUBW, M. Edel



Серед знахідок – затонулий корабель, який може бути SD Friedrichshafen II / Фото Marcel Edel/LAD at RPS/ISF of LUBW/picture alliance/dpa



Ще одна знахідка на дні озера / Фото Bodenseetaucher, A. Heidacher