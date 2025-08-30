Экспедиция под руководством известного исследователя Роберта Балларда сделала ряд впечатляющих открытий в водах Соломоновых островов. Благодаря новейшим технологиям удалось найти и детально обследовать военные корабли, затонувшие во время ожесточенных боев за Гуадалканал во времена Второй мировой войны, проливая свет на трагические события прошлого.

Что удалось найти на морском дне?

Международная команда исследователей на борту судна E/V Nautilus завершила 22-дневную миссию в проливе, известном как Железное дно, расположенном между островами Гуадалканал, Саво и Нггела. Это название появилось не случайно – в 1942 году здесь произошли пять крупных и чрезвычайно жестоких морских сражений Второй мировой войны, в результате которых на дне оказались десятки кораблей и самолетов, а количество погибших превысило 20 тысяч человек, пишет 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

Экспедиция, организованная Ocean Exploration Trust, провела археологическое обследование 13 военных кораблей США, Японии и Австралии, затонувших во время кампании на Соломоновых островах. Главным достижением стало обнаружение двух ранее неизвестных объектов: носовой части американского тяжелого крейсера USS New Orleans и японского эсминца Teruzuki. Кроме того, впервые удалось получить изображения еще четырех кораблей, о местонахождении которых было известно, но подробно их никогда не снимали.

В общем список находок таков:

USS Vincennes (CA 44).

USS Astoria (CA 34).

USS Quincy (CA 39).

USS Northampton (CA 26).

USS Laffey (DD 459).

USS DeHaven (DD 469).

USS Preston (DD 379).

USS Walke (DD 416).

HMAS Canberra (D33).

Эсминец Yudachi Имперского флота Японии.

Неопознанная десантная баржа.

Для доктора Роберта Балларда, знаменитого исследователя, нашедшего "Титаник", эта экспедиция стала возвращением к Железному дну. Впервые он исследовал эти воды более 30 лет назад, в 1991-1992 годах. По его словам, современные технологии позволили снять эти исторические места так, как было невозможно раньше, и поделиться находками со всем миром в прямом эфире.

Исследования проводились с помощью уникального сочетания технологий:

Беспилотный надводный аппарат (USV) DriX от Университета Нью-Гемпшира создавал карту морского дна, обследовав более 1000 квадратных километров и создав самую подробную карту пролива.

от Университета Нью-Гемпшира создавал карту морского дна, обследовав более 1000 квадратных километров и создав самую подробную карту пролива. В то же время с борта E/V Nautilus спускали дистанционно управляемые подводные аппараты (ROV) Hercules и Atalanta, которые проводили визуальную съемку обломков на глубине более 1000 метров.

По словам доктора Ларри Майера, директора Центра картографирования побережья и океана, такой подход значительно повысил эффективность, позволяя одновременно искать новые цели и детально изучать уже известные.



Один из затопленных кораблей, японский эсминец Teruzuki / Фото Ocean Exploration Trust

Особое внимание привлекла история крейсера USS New Orleans. В битве у Тассафаронга 30 ноября 1942 года в него попала японская торпеда. Взрыв боеприпасов оторвал треть корабля вместе с носовой частью, что привело к гибели 182 членов экипажа. Однако благодаря действиям команды, боровшейся за выживание, корабль удалось спасти от полного затопления. Теперь, спустя 83 года, потерянную часть крейсера наконец-то найдено.

Кроме знаковых открытий, команда собрала данные высокого разрешения о состоянии таких кораблей, как USS Vincennes, USS Astoria, HMAS Canberra и других. Эта миссия не только является технологическим прорывом, но и имеет целью почтить память тысяч погибших и сохранить историю этих трагических событий для будущих поколений.