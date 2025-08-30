Експедиція під керівництвом відомого дослідника Роберта Балларда зробила низку вражаючих відкриттів у водах Соломонових островів. Завдяки новітнім технологіям вдалося знайти та детально обстежити військові кораблі, що затонули під час запеклих боїв за Гуадалканал у часи Другої світової війни, проливаючи світло на трагічні події минулого.

Що вдалося знайти на морському дні?

Міжнародна команда дослідників на борту судна E/V Nautilus завершила 22-денну місію в протоці, відомій як Залізне дно, що розташована між островами Гуадалканал, Саво та Нггела. Ця назва з'явилася не випадково – у 1942 році тут відбулися п'ять великих і надзвичайно жорстоких морських битв Другої світової війни, внаслідок яких на дні опинилися десятки кораблів та літаків, а кількість загиблих перевищила 20 тисяч осіб, пише 24 Канал з посиланням на SciTechDaily.

Експедиція, організована Ocean Exploration Trust, провела археологічне обстеження 13 військових кораблів США, Японії та Австралії, що затонули під час кампанії на Соломонових островах. Головним досягненням стало виявлення двох раніше невідомих об'єктів: носової частини американського важкого крейсера USS New Orleans та японського есмінця Teruzuki. Крім того, вперше вдалося отримати зображення ще чотирьох кораблів, про місцезнаходження яких було відомо, але детально їх ніколи не знімали.

Загалом список знахідок такий:

USS Vincennes (CA 44).

USS Astoria (CA 34).

USS Quincy (CA 39).

USS Northampton (CA 26).

USS Laffey (DD 459).

USS DeHaven (DD 469).

USS Preston (DD 379).

USS Walke (DD 416).

HMAS Canberra (D33).

Есмінець Yudachi Імперського флоту Японії.

Невпізнана десантна баржа.

Для доктора Роберта Балларда, знаменитого дослідника, який знайшов "Титанік", ця експедиція стала поверненням до Залізного дна. Вперше він досліджував ці води понад 30 років тому, у 1991-1992 роках. За його словами, сучасні технології дозволили зняти ці історичні місця так, як було неможливо раніше, та поділитися знахідками з усім світом у прямому ефірі.

Дослідження проводилися за допомогою унікального поєднання технологій:

Безпілотний надводний апарат (USV) DriX від Університету Нью-Гемпшира створював карту морського дна, обстеживши понад 1000 квадратних кілометрів і створивши найдетальнішу мапу протоки.

від Університету Нью-Гемпшира створював карту морського дна, обстеживши понад 1000 квадратних кілометрів і створивши найдетальнішу мапу протоки. Водночас з борту E/V Nautilus спускали дистанційно керовані підводні апарати (ROV) Hercules та Atalanta, які проводили візуальну зйомку уламків на глибині понад 1000 метрів.

За словами доктора Ларрі Маєра, директора Центру картографування узбережжя та океану, такий підхід значно підвищив ефективність, дозволяючи одночасно шукати нові цілі та детально вивчати вже відомі.



Один із затоплених кораблів, японський есмінець Teruzuki / Фото Ocean Exploration Trust

Особливу увагу привернула історія крейсера USS New Orleans. У битві біля Тассафаронга 30 листопада 1942 року в нього влучила японська торпеда. Вибух боєприпасів відірвав третину корабля разом із носовою частиною, що призвело до загибелі 182 членів екіпажу. Однак завдяки діям команди, яка боролася за виживання, корабель вдалося врятувати від повного затоплення. Тепер, через 83 роки, втрачену частину крейсера нарешті знайдено.

Крім знакових відкриттів, команда зібрала дані високої роздільної здатності про стан таких кораблів, як USS Vincennes, USS Astoria, HMAS Canberra та інших. Ця місія не лише є технологічним проривом, але й має на меті вшанувати пам'ять тисяч загиблих і зберегти історію цих трагічних подій для майбутніх поколінь.