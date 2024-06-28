На Земле началась магнитная буря: сколько она продлится и чего можно ожидать

Наблюдения за космической погодой зафиксировали начало геомагнитных возмущений на нашей планете. Солнечный выброс встретился с магнитным полем Земли 28 июня около 12 часов. Что будет дальше?

Что происходит сейчас

Пока что возмущения слабые. Согласно данным наблюдений, уровень геомагнитной активности колеблется от уровня G1 до G2. То есть можно сказать, что буря пока слабая.

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Ученые не указывают, какой конкретно выброс корональной массы стал причиной возмущений. Обычно они путешествуют от Солнца до Земли в течение 1-5 дней, поэтому вспышка, которая вызвала эту бурю в нашей магнитосфере, произошла где-то в этом промежутке.

Что можно сказать точно, так это то, что, поскольку ни одной вспышки класса X в течение этой недели не наблюдалось вообще. Последняя такая фиксировали 10 июня и она не была направлена в сторону Земли.

Сейчас магнитометры по всей планете уже показывают повышение показателей. Хотя они постепенно росли еще со вчерашнего дня, основной "удар" солнечной плазмы поступил сегодня около 12 дня.



Магнитограмма, получена наземной станцией Кируна в Швеции / Скриншот 24 Канала / График SpaceWeatherLive

Стоит отметить, что такая слабая буря не вызовет значительных последствий. Не следует ожидать больших перебоев в радиосвязи или полярных сияний, которые дошли бы до Украины. Майские сияния наблюдались в Украине потому, что они были спровоцированы сочетанием нескольких вспышек X-класса, которые прорезали магнитное поле так сильно, что сияния увидели аж на экваторе.



Области, где сейчас может наблюдаться полярное сияние / Фото SpaceWeatherLive

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Чего ждать дальше

Следует ожидать, что геомагнитная буря будет продолжаться также и завтра. Уровень магнитной бури может дойти до значения "Сильная" (G3), однако это не сравнится с тем, что мы наблюдали в мае, когда показатели поднялись до G5.



Прогноз геомагнитной активности / Скриншот 24 Канала / График SpaceWeatherLive