Новые рекорды

Полярные сияния, которые также достигли и Украины, были вызваны самой мощной геомагнитной бурей на Земле за последние два десятилетия. В свою очередь эти возмущения были вызваны мощными вспышками на Солнце, которые породили корональные выбросы массы. Объединившись в одну гигантскую волну плазмы, они несколько дней неслись в нашу сторону, а затем врезалась в планету, временно ослабив магнитосферу.

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Как позже отметили ученые, не менее 5 вспышек мощного Х-класса вырвались из гигантского солнечного пятна AR3664, которое в то время было более чем в 15 раз шире Земли, установив рекорд за последние 10 лет.

Геомагнитная буря, возникшая в результате, в основном была классифицирована как G4, или "сильная", что является вторым самым высоким классом геомагнитной бури. Но в двух случаях буря временно достигала "экстремальных" условий G5.

Ее даже сравнили с мощностью знаменитого "события Керрингтона" 1859 года – самой мощной геомагнитной бури в истории, которая вызвала полярные сияния на юге, вплоть до Кубы и Гавайских островов, а также привела к отключению электричества на многие часы, телеграфов и многочисленным другим неприятным последствиям для тогдашних примитивных технологий.

– самой мощной геомагнитной бури в истории, которая вызвала полярные сияния на юге, вплоть до Кубы и Гавайских островов, а также привела к отключению электричества на многие часы, телеграфов и многочисленным другим неприятным последствиям для тогдашних примитивных технологий. Майская буря была также первым случаем, когда Земля пережила условия G5 со времен Великих штормов на Хэллоуин 2003 года.

К счастью, этот сверхмощный шторм не вызвал никаких серьезных проблем с технологиями на Земле, кроме временных перебоев в работе спутников и связи. Однако он раскрасил значительную часть неба планеты яркими, разноцветными полярными сияниями, поскольку ослабленная магнитосфера позволила большому количеству солнечного излучения бомбардировать верхние слои атмосферы и возбуждать молекулы газа.

Эти световые шоу охватили огромные территории обоих полушарий Земли и были "возможно, одним из самых сильных проявлений полярных сияний, зафиксированных за последние 500 лет", – написали представители NASA в своем заявлении.

Мы будем изучать это событие годами. Это поможет нам проверить пределы наших моделей и понимания солнечных штормов,

– говорит Тереза Ньевес-Чинчилла, которая исполняет обязанности директора Управления NASA по анализу космической погоды.

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Обычно полярные сияния случаются только в полярных регионах, где магнитосфера Земли самая слабая. Однако во время больших геомагнитных бурь солнечное излучение может достигать значительно дальше.

В Северном полушарии полярные сияния от последнего шторма были замечены в значительной части Европы.

Тем временем в Южном полушарии полярные сияния были замечены к северу от Галапагосских островов, которые частично пересекают экватор , написал фотограф полярных сияний Крис Викленд на X. Однако, это наблюдение не было подтверждено ни одной научной организацией или новостными сайтами.

, написал фотограф полярных сияний Крис Викленд на X. Однако, это наблюдение не было подтверждено ни одной научной организацией или новостными сайтами. Полярные сияния также были замечены в Южном полушарии вплоть на севере Новой Каледонии — островного государства в Тихом океане между Австралией и Тонга. Местный фотограф Фредерик Демуленс сделал потрясающие снимки розовых огней, заполнивших небо, которые, вероятно, являются первыми фотографиями полярного сияния, когда-либо сделанными на острове.



Южное полярное сияние в Новой Каледонии / Фото Фредерик Демулен



Южное полярное сияние в Новой Каледонии / Фото Фредерик Демулен

Насколько нам известно, последний раз наблюдатели неба видели полярные сияния в этом районе во время события Керрингтона в сентябре 1859 года, когда полярные сияния наблюдали с корабля в Коралловом море,

– рассказал Spaceweather.com Хисаши Хаякава, ученый по космической погоде из Университета Нагои в Японии.

Геомагнитная буря была настолько сильной, что магнитные возмущения также были зафиксированы обсерваториями на морском дне у атлантического и тихоокеанского побережья Канады на глубине до 4,3 километра, но сильнее всего на глубине 25 метров.

14 мая то же самое солнечное пятно вызвало солнечную вспышку магнитудой X8,7 – самый мощный взрыв текущего солнечного цикла. Однако эта вспышка не повлияла на Землю.

Беспрецедентный уровень солнечной активности является результатом вхождения Солнца в самую активную фазу своего примерно 11-летнего цикла активности, известную как солнечный максимум, который наступил раньше, чем предполагалось, и сейчас является более активным, чем ученые изначально ожидали.