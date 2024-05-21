Эхо на дне

Магнитные компасы, которые использует организация Ocean Networks Canada (ONC) для мониторинга океана у канадского побережья, зафиксировали большое и значительное искажение магнитного поля Земли, поскольку оно подверглось воздействию огромного потока частиц, выброшенных Солнцем.

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Это удивительный показатель того, насколько мощными были эти солнечные штормы, которые вызвали выбросы корональной массы в нашу сторону, но эти данные ценны и по другим причинам.

Во-первых, теперь мы будем знать, на что мы смотрим, когда подобные эффекты будут зафиксированы во время будущих солнечных бурь.

А во-вторых, эти данные могут помочь ученым понять, как именно пострадает Земля, когда к нам приблизится потенциально более сильный выброс.

Следующие два года будут пиком 11-летнего солнечного цикла. После десятилетия относительной бездеятельности полярные сияния, подобные тем, что произошли в минувшие выходные, вероятно, станут еще более частыми в течение следующих нескольких лет, хотя солнечная изменчивость делает невозможным точное предсказание таких событий,

– говорит физик Джастин Альберт из Университета Виктории в Канаде.

Сеть ONC может стать очень полезным дополнительным окном для изучения влияния солнечной активности на земной магнетизм. ONC имеет подводные обсерватории у восточного и западного побережья Канады на глубинах до 2,7 километра. Компас используется главным образом для ориентирования акустических допплеровских профилографов течений (ADCP), которые отслеживают изменения в океанских течениях. Их данные необходимо проверять ежедневно для обеспечения контроля качества.

В последнее время Солнце было особенно активным, поскольку оно приближается к солнечному максимуму, пика своего 11-летнего цикла активности, и специалист по данным ONC Алекс Слонимер впервые заметил что-то странное в данных компаса еще в марте, когда мы имели несколько сильных геомагнитных бурь.

Я проверил, не было ли это потенциальным землетрясением, но это не имело смысла, потому что изменения в данных продолжались слишком долго и одновременно в разных местах. Затем я проверил, была ли это солнечная вспышка, поскольку Солнце в последнее время было активным,

– рассказывает Слонимер.

Новое предположение подтвердилось, поэтому они решили продолжить наблюдения. И когда примерно 10 мая началась мощная активность, данные снова начали прыгать. Ярче всего это сказалось на глубине 25 метров под уровнем моря, у побережья острова Ванкувер в проливе Фолджера.

Это может стать отличным новым инструментом для понимания того, как солнечные вспышки влияют на нашу планету.