Что произошло

Как известно, космическая погода может влиять на наши технологии – радио, электросети, спутники. Один из неприятных эффектов солнечных вспышек является помехи, которые они вызывают в работе GPS и систем связи. На этот раз больше всего на себе их почувствовали фермеры в эти выходные.

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Повышенная солнечная активность в течение последних нескольких дней привела к сбоям в работе систем GPS-навигации, которые управляют некоторыми современными тракторами John Deere и других брендов. Эта технология позволила фермерам более эффективно высаживать культуру на сверхплотных, прямых линиях, но им посоветовали временно прекратить ее использование из-за потенциальных неточностей, которые могут привести к хаосу во время сбора урожая.

Тракторы John Deere подключаются к так называемым кинематическим системам реального времени (RTK), которые позволяют сажать растения очень с погрешностью не более сантиметра. Если фермеры продолжат сеять без привычной точности, то, по их словам, "строки будут не там, где их видит система AutoPath", когда наступит время ухода за посевами и уборки урожая, говорит владелец некоторых дилерских центров John Deere.

Хуже всего, что это произошло именно сейчас, во время сезона посева кукурузы, которая в США является одной из важнейших культур.

Все тракторы стоят на концах поля, выключены из-за солнечной бури,

– рассказал фермер из Небраски, Кевин Кенни.

Он и многие другие фермерские хозяйства были вынуждены приостановить посевные работы, в то время как другие продолжают их и надеются на лучшее.

Что известно о последних магнитных бурях

Геомагнитная буря, которую мы пережили в минувшие выходные, стала самой сильной за последние 20 лет, достигнув экстремального уровня G5 в пятницу и субботу утром. Позже она несколько утихла до уровня G4/G3, но, как ожидается, снова усилится впоследствии, поскольку в это же время на Солнце произошло еще несколько вспышек мощнейшего класса X. Интенсивные выбросы корональной массы (CME) достигнут Земли в ближайшие дни.