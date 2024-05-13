Що сталося

Як відомо, космічна погода може впливати на наші технології – радіо, електромережі, супутники. Один із неприємних ефектів сонячних спалахів є перешкоди, які вони спричиняють у роботі GPS та систем зв'язку. Цього разу найбільше на собі їх відчули фермери цими вихідними.

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Підвищена сонячна активність протягом останніх кількох днів призвела до збоїв у роботі систем GPS-навігації, які керують деякими сучасними тракторами John Deere та інших брендів. Ця технологія дозволила фермерам більш ефективно висаджувати культуру на надщільних, прямих лініях, але їм порадили тимчасово припинити її використання через потенційні неточності, які можуть призвести до хаосу під час збору врожаю.

Трактори John Deere підключаються до так званих кінематичних систем реального часу (RTK), які дозволяють саджати рослини дуже з похибкою не більше сантиметра. Якщо фермери продовжать сіяти без звичної точності, то, за їхніми словами, "рядки будуть не там, де їх бачить система AutoPath", коли настане час догляду за посівами та збирання врожаю, каже власник деяких дилерських центрів John Deere.

Найгірше, що це сталося саме зараз, під час сезону посіву кукурудзи, яка у США є однією з надважливих культур.

Всі трактори стоять на кінцях поля, вимкнені через сонячну бурю,

– розповів фермер з Небраски, Кевін Кенні.

Він та багато інших фермерських господарств були змушені призупинити посівні роботи, в той час як інші продовжують їх і сподіваються на краще.

Що відомо про останні магнітні бурі

Геомагнітна буря, яку ми пережили минулими вихідними, стала найсильнішою за останні 20 років, досягнувши екстремального рівня G5 у п'ятницю та суботу вранці. Пізніше вона дещо вщухла до рівня G4/G3, але, як очікується, знову посилиться згодом, оскільки в цей же час на Сонці відбулося ще кілька спалахів найпотужнішого класу X. Інтенсивні викиди корональної маси (CME) досягнуть Землі найближчими днями.