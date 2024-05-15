Последствия для Земли

Несмотря на свою величину, эта вспышка, как ожидается, не вызовет заметных полярных сияний, поскольку потенциальный выброс корональной массы, связанный с ним, отклонился от Земли.

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Пятно AR3664, расположенное на западном краю Солнца, выпустило три вспышки чрезвычайно высокого уровня перед уходом за горизонт. Среди них были вспышки X1.7, X1.3 и колоссальная X8.7, причем последняя вызвала перебои в коротковолновой связи на большей части дневной стороны Земли.



Вспышка интенсивностью X8.7 / Фото NOAA

Стоит отметить, что AR3664 могла генерировать еще более интенсивные вспышки, но ее положение за горизонтом сделало ее недоступной для дальнейших наблюдений.

Напомним, что совсем недавно на Солнце случилась самая мощная до этого момента вспышка X5.8. Ее последствиями также были перебои в высокочастотном радиосигнале на части освещенной Солнцем стороны Земли.

Полярные сияния в Украине

В ночь с 10 на 11 мая в южных регионах наблюдались яркие полярные сияния, вызванные выбросами корональной массы, направленными к Земле несколькими днями ранее. Эти выбросы, состоящие из облаков солнечной плазмы, создали редкое зрелище полярного сияния даже в таких местах, как Украина, где они обычно наблюдаются редко.

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С приближением Солнца к следующему пику активности, который ожидается, возможно, уже этой осенью, такие явления могут стать более частыми и еще более зрелищными.