Наслідки для Землі

Попри свою величину, цей спалах, як очікується, не спричинить помітних полярних сяйв, оскільки потенційний викид корональної маси, пов'язаний з ним, відхилився від Землі.

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Пляма AR3664, розташована на західному краю Сонця, випустила три спалахи надзвичайно високого рівня перед відходом за горизонт. Серед них були спалахи X1.7, X1.3 і колосальний X8.7, причому останній спричинив перебої в короткохвильовому зв'язку на більшій частині денної сторони Землі.



Спалах інтенсивністю X8.7 / Фото NOAA

Варто зазначити, що AR3664 могла генерувати ще більш інтенсивні спалахи, але її положення за горизонтом зробило її недоступною для подальших спостережень.

Нагадаємо, що зовсім недавно на Сонці трапився найпотужніший до цього моменту спалах X5.8. Його наслідками також були перебої у високочастотному радіосигналі на частині освітленої Сонцем сторони Землі.

Полярні сяйва в Україні

У ніч з 10 на 11 травня у південних регіонах спостерігалися яскраві полярні сяйва, спричинені викидами корональної маси, спрямованими до Землі кількома днями раніше. Ці викиди, що складалися з хмар сонячної плазми, створили рідкісне видовище полярного сяйва навіть у таких місцях, як Україна, де вони зазвичай спостерігаються рідко.

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З наближенням Сонця до наступного піку активності, який очікується, можливо, вже цієї осені, такі явища можуть стати частішими і ще більш видовищними.