Чого нам чекати

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, екстремальна геомагнітна буря, яку ми спостерігали з п'ятниці по неділю, стала найсильнішою за останні 20 років. Її причиною були кілька потужних спалахів класу X, які об'єдналися в один гігантський потік плазми, що потім зіткнулася з магнітним полем Землі та її атмосферою, породжуючи збурення та сяйва, а також впливаючи на наші технології.

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Як зазначено в даних спостереження, буря розігралася до рівня G5, що є "екстремальним" рівнем. У пресрелізі в п'ятницю Клінтон Воллес, директор Центру прогнозування космічної погоди NOAA, сказав, що цей шторм є "незвичайною і потенційно історичною подією", яких не спостерігали з жовтня 2003 року.

Але вчора, 12 травня, на Сонці стався спалах класу X5.8, який спрямував до нас ще один потік сонячного вітру. Варто зазначити, що потужність цього спалаху більша, ніж тих, що вразили планету в п'ятницю. Через кілька годин зоря випустила ще один вибух класу X1.5.

Тож приблизно 16-17 травня нам слід очікувати на ще одну велику магнітну бурю. Зараз неможливо передбачити, наскільки сильним виявиться геомагнітне збурення і як далеко дійдуть полярні сяйва, адже ці дані на нинішньому рівні технологій важко піддаються прогнозуванню.

Центр прогнозування космічної погоди NOAA заявив у суботу, що Сонце продовжує виробляти потужні сонячні спалахи завдяки активним скупченням сонячних плям, за якими вчені спостерігають із середи. Ці плями, розміром часто більші, ніж Земля, мають нижчу температуру і нестабільне магнітне поле. Коли магнітні нитки руйнуються, можуть виникати спалахи, які летять крізь космос із величезною швидкістю (хоча й зі значно меншою, ніж світло та електромагнітне випромінювання, яке порушує роботу радіо). Якщо спалахи спрямовані в бік Землі, то через 1-5 днів цей викид корональної маси стикається з магнітним полем планети.

Хоча все це звучить дещо лякаюче, людям на поверхні насправді немає про що хвилюватися. Шкідливе випромінювання від спалаху не може пройти крізь атмосферу. Воно прорізає верхні її шари, взаємодіючи з газами, і ця взаємодія викликає сяйва, колір яких залежить від того, з яким саме газом і на якій висоті відбувається реакція. Але ці висоти сягають сотень кілометрів, а це забагато, щоб фізично вплинути на нас. Однак ці бурі можуть впливати на наші технології, і, як відомо, вони порушують роботу зв'язку, GPS, супутників і навіть електромереж, викликаючи в них додаткові струми.

Нагадаємо, зараз Сонце наблизилося до свого максимуму – піку активності, яка наступає в рамках 11-річного циклу життя зорі. Нинішній максимум наступив раніше, ніж очікувалося і є найпотужнішим за весь час наших спостережень за Сонцем. Очікується, що в 2025 році активність почне падати та кількість спалахів зменшиться, як і їхня потужність.