Чего нам ждать

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, экстремальная геомагнитная буря, которую мы наблюдали с пятницы по воскресенье, стала самой сильной за последние 20 лет. Ее причиной были несколько мощных вспышек класса X, которые объединились в один гигантский поток плазмы, что затем столкнулась с магнитным полем Земли и ее атмосферой, порождая возмущения и сияния, а также влияя на наши технологии.

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Как указано в данных наблюдения, буря разыгралась до уровня G5, что является "экстремальным" уровнем. В пресс-релизе в пятницу Клинтон Воллес, директор Центра прогнозирования космической погоды NOAA, сказал, что этот шторм является "необычным и потенциально историческим событием", которых не наблюдали с октября 2003 года.

Но вчера, 12 мая, на Солнце произошла вспышка класса X5.8, которая направила к нам еще один поток солнечного ветра. Стоит отметить, что мощность этой вспышки больше, чем тех, что поразили планету в пятницу. Через несколько часов звезда выпустила еще один взрыв класса X1.5.

Так что примерно 16-17 мая нам следует ожидать еще одну большую магнитную бурю. Сейчас невозможно предсказать, насколько сильным окажется геомагнитное возмущение и как далеко дойдут полярные сияния, ведь эти данные на нынешнем уровне технологий трудно поддаются прогнозированию.

Центр прогнозирования космической погоды NOAA заявил в субботу, что Солнце продолжает производить мощные солнечные вспышки благодаря активным скоплениям солнечных пятен, за которыми ученые наблюдают со среды. Эти пятна, размером часто больше, чем Земля, имеют более низкую температуру и нестабильное магнитное поле. Когда магнитные нити разрушаются, могут возникать вспышки, которые летят сквозь космос с огромной скоростью (хотя и со значительно меньшей, чем свет и электромагнитное излучение, которое нарушает работу радио). Если вспышки направлены в сторону Земли, то через 1-5 дней этот выброс корональной массы сталкивается с магнитным полем планеты.

Хотя все это звучит несколько пугающе, людям на поверхности на самом деле не о чем волноваться. Вредное излучение от вспышки не может пройти сквозь атмосферу. Оно прорезает верхние ее слои, взаимодействуя с газами, и это взаимодействие вызывает сияния, цвет которых зависит от того, с каким именно газом и на какой высоте происходит реакция. Но эти высоты достигают сотен километров, а это многовато, чтобы физически повлиять на нас. Однако эти бури могут влиять на наши технологии, и, как известно, они нарушают работу связи, GPS, спутников и даже электросетей, вызывая в них дополнительные токи.

Напомним, сейчас Солнце приблизилось к своему максимуму – пику активности, которая наступает в рамках 11-летнего цикла жизни звезды. Нынешний максимум наступил раньше, чем ожидалось и является самым мощным за все время наших наблюдений за Солнцем. Ожидается, что в 2025 году активность начнет падать и количество вспышек уменьшится, как и их мощность.