Нові рекорди

Полярні сяйва, які також досягли й України, були викликані найпотужнішою геомагнітною бурею на Землі за останні два десятиліття. Своєю чергою ці збурення були викликані потужними спалахами на Сонці, які породили корональні викиди маси. Об'єднавшись в одну гігантську хвилю плазми, вони кілька днів неслися в наш бік, а потім врізалася в планету, тимчасово ослабивши магнітосферу.

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Як пізніше зазначили науковці, щонайменше 5 спалахів найпотужнішого Х-класу вирвалися з гігантської сонячної плями AR3664, яка на той час була більш ніж у 15 разів ширшою за Землю, встановивши рекорд за останні 10 років.

Геомагнітна буря, що виникла в результаті, в основному була класифікована як G4, або "сильна", що є другим найвищим класом геомагнітної бурі. Але у двох випадках буря тимчасово досягала "екстремальних" умов G5.

Її навіть порівняли з потужністю знаменитої "події Керрінгтона" 1859 року – найпотужнішої геомагнітної бурі в історії, яка викликала полярні сяйва на півдні, аж до Куби та Гавайських островів, а також призвела до вимкнення електрики на багато годин, телеграфів та численних інших неприємних наслідків для тодішніх примітивних технологій.

– найпотужнішої геомагнітної бурі в історії, яка викликала полярні сяйва на півдні, аж до Куби та Гавайських островів, а також призвела до вимкнення електрики на багато годин, телеграфів та численних інших неприємних наслідків для тодішніх примітивних технологій. Травнева буря була також першим випадком, коли Земля пережила умови G5 з часів Великих штормів на Геловін 2003 року.

На щастя, цей надпотужний шторм не спричинив жодних серйозних проблем із технологіями на Землі, окрім тимчасових перебоїв у роботі супутників та зв'язку. Проте, він розфарбував значну частину неба планети яскравими, різнобарвними полярними сяйвами, оскільки ослаблена магнітосфера дозволила великій кількості сонячного випромінювання бомбардувати верхні шари атмосфери і збуджувати молекули газу.

Ці світлові шоу охопили величезні території обох півкуль Землі і були "можливо, одним з найсильніших проявів полярних сяйв, зафіксованих за останні 500 років", – написали представники NASA у своїй заяві.

Ми вивчатимемо цю подію роками. Це допоможе нам перевірити межі наших моделей і розуміння сонячних штормів,

– каже Тереза Ньєвес-Чинчілла, яка виконує обов'язки директорки Управління NASA з аналізу космічної погоди.

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Зазвичай полярні сяйва трапляються лише в полярних регіонах, де магнітосфера Землі найслабша. Однак під час великих геомагнітних бур сонячне випромінювання може сягати значно далі.

У Північній півкулі полярні сяйва від останнього шторму були помічені у значній частині Європи.

У Південній півкулі тим часом полярні сяйва були помічені аж на північ від Галапагоських островів, які частково перетинають екватор , написав фотограф полярних сяйв Кріс Вікленд на X. Однак, це спостереження не було підтверджено жодною науковою організацією або новинними сайтами.

, написав фотограф полярних сяйв Кріс Вікленд на X. Однак, це спостереження не було підтверджено жодною науковою організацією або новинними сайтами. Полярні сяйва також були помічені в Південній півкулі аж на півночі Нової Каледонії — острівної держави в Тихому океані між Австралією та Тонга. Місцевий фотограф Фредерік Демуленс зробив приголомшливі знімки рожевих вогнів, що заповнили небо, які, ймовірно, є першими фотографіями полярного сяйва, коли-небудь зробленими на острові.



Південне полярне сяйво у Новій Каледонії / Фото Фредерик Демулен



Південне полярне сяйво у Новій Каледонії / Фото Фредерик Демулен

Наскільки нам відомо, востаннє спостерігачі неба бачили полярні сяйва в цьому районі під час події Керрінгтона у вересні 1859 року, коли полярні сяйва спостерігали з корабля в Кораловому морі,

– розповів Spaceweather.com Хісаші Хаякава, вчений з космічної погоди з Університету Нагої в Японії.

Геомагнітна буря була настільки сильною, що магнітні збурення також були зафіксовані обсерваторіями на морському дні біля атлантичного і тихоокеанського узбережжя Канади на глибині до 4,3 кілометра, але найсильніше на глибині 25 метрів.

14 травня та сама сонячна пляма спричинила сонячний спалах магнітудою X8,7 – найпотужніший вибух поточного сонячного циклу. Однак цей спалах не вплинув на Землю.

Безпрецедентний рівень сонячної активності є результатом входження Сонця в найактивнішу фазу свого приблизно 11-річного циклу активності, відому як сонячний максимум, який настав раніше, ніж передбачалось, і наразі є більш активним, ніж вчені спочатку очікували.