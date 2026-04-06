Чи будуть магнітні бурі з 6 по 12 квітня?

Останні кілька днів продемонстрували, що Сонце перебуває у стані помірної активності. Після того як Земля відчула на собі наслідки коронального викиду маси, що виявилися сильнішими, ніж прогнозували, геомагнітна ситуація почала поступово стабілізуватися. Швидкість сонячного вітру, яка ще нещодавно перевищувала позначку у 600 кілометрів на секунду, почала плавно знижуватися. Станом на 6 квітня цей показник становить 521 кілометр на секунду, як показують дані SpaceWeatherLive. За прогнозами, вона продовжуватиме падати протягом наступних кількох діб.

Головним джерелом уваги для вчених залишається активна область AR4409, розташована поблизу центру сонячного диска. Саме вона стала причиною серії спалахів класу M, найпотужніший з яких мав потужність M7.5. Хоча цей спалах і не супроводжувався викидом корональної маси, він показав високу активність регіону, пише SolarHam.

Наразі спостерігається незначне згасання цієї області, проте вона все ще зберігає складну бета-гамма магнітну конфігурацію. Це означає, що загроза виникнення нових помірних спалахів класу M лишається актуальною.

Інші ділянки сонячної поверхні наразі демонструють стабільність, проявляючи себе лише незначними спалахами класу C.

Корональні діри становитимуть головну небезпеку

Проте основний вплив на геомагнітне поле Землі у найближчий тиждень чинитимуть корональні діри. Рекурентна корональна діра CH1354 з негативною полярністю, що перебуває в північній півкулі Сонця, перетинала центральний меридіан у період з 2 по 4 квітня.

Її вплив може спричинити слабкі збурення магнітосфери вже 6 – 7 квітня. У ці дні стан геомагнітного поля оцінюється як спокійний або слабо збурений. Якщо магнітна буря й почнеться, вона не повинна вийти за мінімальний рівень G1. Зазначимо, що зараз дані NOAA показують відсутність збурень щонайменше до 8 квітня включно.

З огляду на відсутність викидів, можна стверджувати, що збурень не буде також і 9 квітня.

Вчені обережно прогнозують більш віддалений період часу

Ситуація може змінитися ближче до середини місяця. Зазвичай науковці не беруться прогнозувати космічну погоду на періоди понад 3 – 5 дні через саму фізику магнітних збурень, але вони можуть зробити припущення на основі руху Сонця, корональних дір і плям на ньому без конкретних даних про спалахи, викиди чи бурі.

Фахівці прогнозують появу нової корональної діри CH1355 з позитивною полярністю в південній півкулі, яка розвернеться в бік Землі приблизно 7 – 9 квітня. Слід додати до цих чисел три дні, щоб розрахувати момент, коли сонячний вітер долетить до Землі, щоб спровокувати збурення.

Одночасно з цим інша корональна діра, CH1356, має перетнути центральний меридіан 9 – 10 квітня.

Сукупний вплив цих об'єктів може призвести до зростання геомагнітної активності в період з 10 по 13 квітня. У цей час можливі коливання від фонового нестабільного рівня до рівня слабкої магнітної бурі G1 – G2.



Карта сонячних плям і корональних дір станом на 6 квітня 2026 року / Фото SDO/NASA

Чи були магнітні бурі з 1 по 5 квітня?

Цей період був досить активним: