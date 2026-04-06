Будут ли магнитные бури с 6 по 12 апреля?

Последние несколько дней продемонстрировали, что Солнце находится в состоянии умеренной активности. После того как Земля ощутила на себе последствия коронального выброса массы, оказавшиеся сильнее, чем прогнозировали, геомагнитная ситуация начала постепенно стабилизироваться. Скорость солнечного ветра, которая еще недавно превышала отметку в 600 километров в секунду, начала плавно снижаться. По состоянию на 6 апреля этот показатель составляет 521 километр в секунду, как показывают данные SpaceWeatherLive. По прогнозам, она будет продолжать падать в течение следующих нескольких суток.

Главным источником внимания для ученых остается активная область AR4409, расположенная вблизи центра солнечного диска. Именно она стала причиной серии вспышек класса M, самая мощная из которых имела мощность M7.5. Хотя эта вспышка и не сопровождалась выбросом корональной массы, она показала высокую активность региона, пишет SolarHam.

Сейчас наблюдается незначительное угасание этой области, однако она все еще сохраняет сложную бета-гамма магнитную конфигурацию. Это означает, что угроза возникновения новых умеренных вспышек класса M остается актуальной.

Другие участки солнечной поверхности пока демонстрируют стабильность, проявляя себя лишь незначительными вспышками класса C.

Коронные дыры будут представлять главную опасность

Однако основное влияние на геомагнитное поле Земли в ближайшую неделю будут оказывать корональные дыры. Рекуррентная корональная дыра CH1354 с отрицательной полярностью, находящаяся в северном полушарии Солнца, пересекала центральный меридиан в период с 2 по 4 апреля.

Ее влияние может вызвать слабые возмущения магнитосферы уже 6 – 7 апреля. В эти дни состояние геомагнитного поля оценивается как спокойное или слабо возмущенное. Если магнитная буря и начнется, она не должна выйти за минимальный уровень G1. Отметим, что сейчас данные NOAA показывают отсутствие возмущений как минимум до 8 апреля включительно.

Учитывая отсутствие выбросов, можно утверждать, что возмущений не будет также и 9 апреля.

Ученые осторожно прогнозируют более отдаленный период времени

Ситуация может измениться ближе к середине месяца. Обычно ученые не берутся прогнозировать космическую погоду на периоды более 3 – 5 дней из-за самой физики магнитных возмущений, но они могут сделать предположение на основе движения Солнца, корональных дыр и пятен на нем без конкретных данных о вспышках, выбросы или бури.

Специалисты прогнозируют появление новой корональной дыры CH1355 с положительной полярностью в южном полушарии, которая развернется в сторону Земли примерно 7 – 9 апреля. Следует прибавить к этим числам три дня, чтобы рассчитать момент, когда солнечный ветер долетит до Земли, чтобы спровоцировать возмущение.

Одновременно с этим другая корональная дыра, CH1356, должна пересечь центральный меридиан 9 – 10 апреля.

Совокупное влияние этих объектов может привести к росту геомагнитной активности в период с 10 по 13 апреля. В это время возможны колебания от фонового нестабильного уровня до уровня слабой магнитной бури G1 – G2.



Карта солнечных пятен и корональных дыр по состоянию на 6 апреля 2026 года / Фото SDO/NASA

Этот период был достаточно активным: