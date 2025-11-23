Как женщины-новаторы создали технологии, без которых мы не представляем жизнь

Многие привычные технологии –от Wi-Fi до пуленепробиваемых жилетов и систем видеонаблюдения –появились благодаря женщинам-изобретательницам. Они работали в киноиндустрии, на фабриках, в лабораториях и даже в медицине, но все оставили след в современном мире. Ниже – пять историй таких новаторов.

У ХХ веке технологический прогресс стремительно менял жизнь людей, но имена тех, кто стоял за важнейшими открытиями, часто терялись в истории. Среди них – женщины, чьи идеи легли в основу многих современных технологий: беспроводной связи, дворников, кевлара и первых систем безопасности для дома дворников кевлара и первых систем безопасности для дома. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

Мэри Андерсон – изобретательница дворников

В начале ХХ века вождение во время снегопада было настоящим испытанием. Именно такой была поездка, которая вдохновила бизнесвумен Мэри Андерсон создать первый рабочий прототип стеклоочистителя.



Мэри Андерсон / Фото Alabama Short Stories

Она придумала рычаг в салоне, который управлял пружинным рычагом с резиновой пластиной на лобовом стекле. Несмотря на то, что подобные идеи существовали ранее, только ее конструкция была практичной. В 1903 году Андерсон получила патент, а ее решение стало основой современных дворников.

Геди Ламарр – "иметь Wi-Fi"

Как пишет IMDB, Хеди Ламарр вошла в историю как актриса "Самсона и Далилы", но вне съемок она работала над собственными техническими идеями. Вместе с композитором Джорджем Антейлом Ламарр искала способ помочь союзникам во времена Второй мировой войны. Их решение – система скачков частот – позволяла передавать сигналы так, чтобы их нельзя было перехватить.



Геди Ламар / Фото The Guardian

Технология, созданная для наведения торпед, стала фундаментом для Wi-Fi, Bluetooth и GPS. В 2000-х Ламарр посмертно внесли в Зал славы изобретателей, а за свой вклад она получила прозвище "мать Wi-Fi".

Грейс Хоппер – пионерка программирования

Математик и офицер ВМС США Грейс Хоппер работала над первым американским электромеханическим компьютером Harvard MARK I. Ее команда рассчитывала траектории ракет и создавала таблицы для новых видов вооружения. Хоппер также написала подробное техническое руководство для машины.



Грейс Хоппер / Фото the art america

После войны она отказалась от академической карьеры, чтобы сосредоточиться на программировании. Работая над UNIVAC I в 1950-х, она разработала первый компилятор и продвигала идею программирования на обычном английском языке. Ее подход стал фундаментом для современных языков программирования.

Стефани Кволек – создательница кевлара

Химик Стефани Кволек работала исследовательницей полимеров в DuPont, где ей поручили создать новое поколение сверхпрочных материалов. Во время экспериментов она синтезировала жидкокристаллические полиамиды, из которых можно было получить удивительно прочные и легкие волокна.



Стефани Кволек / Фото Science History Institute

Так появился кевлар – материал, в пять раз прочнее стали. Сегодня его используют в бронежилетах, защитной одежде, багаже, спортинвентаре и даже электронике.

Мари ван Бриттан Браун – изобретательница первой CCTV-системы

Медсестра Мари ван Бриттан Браун часто оставалась дома одна и чувствовала потребность контролировать ситуацию за дверью без риска. Вместе с мужем, техником Альбертом Брауном, она разработала систему, сочетающую несколько смотровых отверстий, подвижную камеру, мониторы и двустороннюю связь.



Мари ван Бриттан Браун / Фото covesmart

Их изобретение позволяло видеть людей разного роста, говорить с ними и даже открывать двери дистанционно. Система имела тревожную кнопку и стала первой CCTV-моделью. Патент, выданный в 1969 году, вдохновил десятки следующих технологических решений в сфере безопасности.