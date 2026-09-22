Журналист протестировал все 5 новых Googlebook и назвал лучший из них

Компания Google совместно с партнерами готовит к выпуску первую линейку устройств нового класса – Googlebook. Журналисты уже протестировали первые 5 моделей, в которых объединены Android, ChromeOS и искусственный интеллект Gemini.

Первые впечатления от гибридной платформы Google

Обозреватель издания Tom's Guide Тони Поланко посетил специальную презентацию Google и опробовал пять первых устройств новой категории. Главная особенность Googlebook – новая операционная система, сочетающая возможности Android и ChromeOS с глубокой интеграцией искусственного интеллекта Gemini Intelligence. Ноутбуки созданы для бесшовной связи со смартфонами на Android. Все модели получили тонкие алюминиевые корпуса, сенсорные экраны, тактильные тачпады, световой индикатор Glowbar и не менее 16 гигабайт оперативной памяти. Стартовая цена линейки составляет 899 долларов, а продажи начнутся 4 октября.

"Как только я взял его в руки, я был поражен тем, насколько легким кажется этот ноутбук весом всего 1 килограмм",

– говорит Тони Поланко, обозреватель издания Tom's Guide.

Наибольшее впечатление на него произвела модель Asus Googlebook 14 стоимостью 1 299 долларов. Ноутбук имеет корпус из магниево-алюминиевого сплава с керамическим покрытием Nano Ceramic толщиной всего 1,09 сантиметра и вес 1 килограмм. Устройство оснащено новым процессором Intel Core Ultra 5 Panther Lake, 16 гигабайтами оперативной памяти и SSD-накопителем объемом 256 или 512 гигабайт. Аккумулятор емкостью 70 ватт-часов обеспечивает до 18 часов автономной работы.

Ноутбук получил 35,6-сантиметровый 3K OLED-экран с пиковой яркостью 1000 нит и специальным антибликовым покрытием. Звуковая система состоит из шести динамиков, а тактильный тачпад с шеститочечным сенсором обеспечивает равномерное нажатие по всей поверхности.

Другие модели первой волны Googlebook

Помимо фаворита от Asus, на презентации были представлены еще четыре новинки. Acer Googlebook 14 по цене 899 долларов оказался единственным трансформером "2-в-1" с возможностью использования в режиме планшета. Он также оснащен OLED-экраном и чипом Panther Lake.

Dell XPS Googlebook за 999 долларов получил процессор Qualcomm Snapdragon X Elite, от 16 до 32 гигабайт оперативной памяти, 512 гигабайт SSD и 34-сантиметровый 2,5K сенсорный экран при весе 1 килограмм.

HP Googlebook 14 стоимостью 1 299 долларов оснастили 35,6-сантиметровым 2,8K OLED-дисплеем, чипом Snapdragon X Elite и клавиатурой без промежутков между клавишами. Вес устройства составляет 1,24 килограмма.

Самым крупным среди новинок стал Lenovo Googlebook 15 по цене 1 099 долларов. Он получил 38,9-сантиметровый экран, корпус из магниевого сплава и углеродного волокна, процессор Intel Core Ultra 5 Panther Lake и вес 1,27 килограмма.