Лише для обраних: Samsung випустила ексклюзивну версію Galaxy Flip7 на честь Олімпіади

Компанія Samsung представила лімітовану версію складаного смартфона Galaxy Flip7, створену спеціально для зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіні. Пристрій отримав унікальний дизайн, набір сервісів для спортсменів і буде доступний виключно учасникам змагань.

Чим вирізняється Galaxy Flip7 Olympic Edition?

Спеціальна версія Galaxy Flip7 створена як персональний цифровий інструмент для олімпійців і паралімпійців, які виступатимуть на зимових Іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 4 по 22 лютого 2026 року. Загалом Samsung передасть майже 3 800 смартфонів спортсменам із приблизно 90 країн, що автоматично робить цю модель однією з найрідкісніших у серії Galaxy, пише SamMobile.

Дивіться також Найкращі ігрові смартфони, які ви можете купити у 2026 році

Смартфон Galaxy Flip7 Olympic Edition візуально унікальний. Задня панель отримала фірмовий синій колір, який у Samsung пов’язують зі стилістикою Мілан-Кортіни 2026 та італійською блакиттю. Металева рамка, шарнір і окантовки камер виконані в золотому кольорі – символі прагнення до перемоги та подіумних результатів. У комплекті йде прозорий магнітний чохол із синім кільцем і золотими лавровими вінками, що відсилають до класичних олімпійських мотивів.



Samsung Galaxy Flip7 Olympic Edition / Фото Samsung

Окрім дизайну, смартфон отримав спеціальне програмне наповнення. На пристрої попередньо встановлені ексклюзивні шпалери, створені спеціально для Мілан-Кортіни 2026, а також набір застосунків і сервісів для повсякденного життя в Олімпійському селищі та під час змагань. Серед них – Galaxy Athlete Card для цифрового обміну профілями між спортсменами, Athlete365 із підтримкою фізичного та ментального стану, офіційний застосунок Olympic Games, IOC Hotline та PinQuest.

Samsung також інтегрувала Athlete365 у функцію Now Brief, щоб спортсмени могли швидко отримувати важливу інформацію безпосередньо на зовнішньому екрані FlexWindow. Для зручності зв’язку кожен Galaxy Flip7 Olympic Edition постачається з eSIM, що включає 100 гігабайтів мобільного інтернету п’ятого покоління, зазначає компанія Samsung на своєму сайті.



Samsung Galaxy Flip7 Olympic Edition / Фото Samsung

Функціонально смартфон відповідає флагманському рівню серії Flip. Він оснащений подвійною основною камерою з ширококутним модулем на 50 мегапікселів і ультраширококутним на 12 мегапікселів, підтримує інструменти Galaxy AI для редагування фото, переклад у реальному часі без підключення до мережі та режим подвійного запису для одночасної зйомки на фронтальну й основну камери. Окремий акцент зроблено на можливості фіксувати переможні селфі безпосередньо з подіуму – ця функція вперше з’явилася на Олімпіаді в Парижі 2024 року і тепер буде розширена, зокрема й на командні види спорту.



Samsung Galaxy Flip7 Olympic Edition / Фото Samsung

Розповсюдження Galaxy Flip7 Olympic Edition стартує 30 січня в Олімпійських селищах шести міст, пише GSMArena. Для звичайних покупців ця версія офіційно не продаватиметься, тож після Ігор смартфони традиційно можуть з’явитися лише на вторинному ринку.