Ринок пропонує різноманітні рішення – від вузькоспеціалізованих моделей з активним охолодженням до преміальних флагманів, що підходять для будь-яких завдань, пише 24 Канал.

Які моделі стали лідерами ринку та що робить їх найкращим вибором для гравців?

Абсолютним лідером у категорії продуктивності є REDMAGIC 11 Pro, який працює на базі найновішого чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5. Цей апарат виділяється серед конкурентів завдяки унікальній системі рідинного охолодження, яку можна побачити крізь задню панель, а також двом потужним вентиляторам. Хоча під час інтенсивних тестів пристрій нагрівався до 56,0 градусів Цельсія, така система дозволяє уникати аварійного вимкнення, що траплялося з іншими моделями на цьому ж процесорі.

Смартфон оснастили OLED-екран екраном діагоналлю 6,8-дюйма із частотою оновлення 144 герци та фізичними тригерами, які позбавляють потреби у зовнішньому контролері. Ціна пристрою становить 749 доларів, але за ці гроші користувач отримує також незвичні функції на кшталт віртуального ШІ-компаньйона.

Основними недоліками моделі назвали посередні камери та лише два роки гарантованих оновлень програмного забезпечення.



REDMAGIC 11 Pro / Фото Redmagic

Для тих, хто шукає перевірені рішення минулого покоління, ідеальним вибором буде ASUS ROG Phone 9. Хоча він використовує процесор Snapdragon 8 Elite, його потужності цілком достатньо для досягнення максимальної частоти кадрів у таких вимогливих іграх, як Genshin Impact. Пристрій вирізняється чудовою автономністю та підтримкою швидкої універсальної зарядки.

Дизайн моделі став більш стриманим порівняним із попередниками, хоча на задній панелі збереглися приховані елементи зі світлодіодами. Молодша версія коштує близько 999,99 долара, і вона є раціональнішим вибором, ніж Pro-версія, оскільки пропонує ідентичну продуктивність.



ASUS ROG Phone 9 / Фото ASUS

Samsung Galaxy S25 Ultra представляє сегмент традиційних флагманів, які чудово підходять для ігор. Він використовує спеціально розігнану версію процесора Snapdragon 8 Elite, проте схильний до термічного тротлінгу через відсутність агресивного охолодження. Його екран розміром 17,53 сантиметрів та наявність стилуса S Pen роблять його ідеальним для стратегічних ігор, де потрібна висока точність. Крім ігор, цей смартфон пропонує найкращі на ринку камери з сенсором на 200 мегапікселів та рекордні сім років підтримки оновлень. Його ціна становить 1299,99 долара.

Шанувальникам Apple варто звернути увагу на iPhone 17 Pro Max. Процесор A19 Pro вважається еталоном енергоефективності, що критично важливо для тривалих ігрових сесій. Екосистема Apple пропонує доступ до таких серйозних проєктів, як Resident Evil Village, що запускаються нативно. Проте для любителів емуляції старих консолей цей вибір може бути невдалим через обмеження системи в підтримці JIT. Смартфон має якісний OLED-екран і коштує 1199,99 долара.

Для тих, хто цінує максимальний розмір зображення, Samsung Galaxy Fold 7 пропонує внутрішній гнучкий дисплей на 20,32 сантиметра (8 дюймів). Це робить його найкращим пристроєм для емуляції консолей Nintendo DS та 3DS. Попри ціну в 1999,99 долара, він забезпечує унікальний досвід, хоча за продуктивністю він дещо поступається звичайним флагманам.



Samsung Galaxy Fold 7 / Фото Samsung

Якщо бюджет обмежений, найкращим варіантом буде OnePlus 13R за 599,99 долара. Попри використання старішого чипсета Snapdragon 8 Gen 3, він стабільно працює у складних іграх і має якісний екран діагоналлю 6,78-дюйма.