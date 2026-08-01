Еволюція преміумкласу: чим Galaxy Fold 8 Ultra відрізняється від свого попередника Fold 7

Світ складаних смартфонів знову опинився в центрі уваги після чергової презентації Samsung Unpacked. Компанія вирішила змінити підхід до іменування своїх топових моделей, вивівши на сцену амбітний Galaxy Fold 8 Ultra. Це викликало чимало запитань щодо його переваг над минулорічним Fold 7.

Нова стратегія та цінові межі

Цього року компанія Samsung здивувала прихильників не лише технічними характеристиками, а й зміною позиціонування. Поява приставки Ultra в назві головного складного смартфона зумовлена тим, що компанія випустила паралельну модель Galaxy Fold 8 у формфакторі "паспорта" – цей смартфон ширший, але нижчий, пише 24 Канал.

Таким чином, Ultra стала вінцем лінійки, увібравши в себе найкращі технології бренду. Проте статус найпотужнішого гнучкого смартфона супроводжується і новою ціною: стартова вартість новинки становить 2099 доларів, що на 100 доларів дорожче за початкову ціну Galaxy Fold 7.

Попри значну вартість, розробники не стали кардинально змінювати зовнішній вигляд пристрою, зосередившись на тонкому шліфуванні деталей. Вага смартфона залишилася незмінною – 215 грамів, що є хорошим показником для девайса такого формату. У розкладеному стані товщина корпусу зменшилася з 4,2 міліметра до 4,1 міліметра. Це ледь помітна зміна для ока, але вона свідчить про подальші успіхи інженерів у мініатюризації внутрішніх компонентів і шарнірного механізму.

Дисплей: чіткість, що вражає

Одним із головних напрямів оновлення став внутрішній екран. Хоча діагональ основного динамічного AMOLED-дисплея залишилася на рівні 8 дюймів, його роздільну здатність суттєво підвищили. Якщо Galaxy Fold 7 мав 2184 x 1968 пікселів, то нова модель пропонує вже 2504 x 2256 пікселів. Це безпосередньо вплинуло на щільність зображення: показник зріс із 368 до 422 пікселів на дюйм.

Зовнішній екран зберіг діагональ 6,5 дюйма та щільність 422 пікселі на дюйм, що робить перехід між двома дисплеями візуально безшовним. Обидві панелі підтримують адаптивну частоту оновлення до 120 Герц, забезпечуючи плавність інтерфейсу в будь-яких сценаріях використання – від гортання соцмереж до динамічних ігор.

Продуктивність та енергетичний прорив

Усередині Galaxy Fold 8 Ultra працює найновіший чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, який прийшов на зміну звичайному Snapdragon 8 Elite у попередній моделі. Обсяги пам'яті залишилися стабільними: користувачі можуть обирати між 12 – 16 гігабайтами оперативної пам'яті та накопичувачами на 256 гігабайтів, 512 гігабайтів або 1 терабайт.

Справжнім сюрпризом став акумулятор. Інженери зуміли вмістити батарею ємністю 5000 міліампер-годин у корпус, що став навіть трохи тоншим. Для порівняння, Galaxy Fold 7 мав 4400 міліампер-годин.

Окрім більшої місткості, смартфон отримав підтримку швидшої дротової зарядки потужністю 45 Ватт (проти 25 Ватт у попередника) та бездротової зарядки стандарту Qi2.2 потужністю 20 Ватт. Це дозволить значно швидше відновлювати енергію такого великого пристрою.

Камери та перспективи оновлення

Фотографічні можливості також зазнали точкових, але важливих змін. Основний сенсор на 200 мегапікселів та телеоб'єктив на 10 мегапікселів залишилися такими ж, як і в сьомій моделі. Проте розробники радикально оновили ультраширококутну камеру: замість 12-мегапіксельного модуля тепер встановили 50-мегапіксельний сенсор з апертурою f/1,9. Це обіцяє значно кращу деталізацію панорамних знімків та якіснішу роботу в умовах слабкого освітлення.

Через вищу ціну та помірні вдосконалення деякі клієнти можуть вирішити пропустити цю модель. Проте для тих, хто шукає максимальні характеристики в сегменті складних пристроїв, новинка пропонує найкращий екран та автономність у класі, що робить її вагомим гравцем на ринку 2026 року.