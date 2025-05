Samsung офіційно представила Galaxy S25 Edge – найтонший і найвитонченіший смартфон бренду

Компанія Samsung анонсувала вихід Galaxy S25 Edge – ультратонкого смартфона з продуктивною апаратною частиною та підтримкою функцій на базі штучного інтелекту. Новинка отримала корпус товщиною всього 5,85 мм та вагу 163 г, що робить її найтоншою моделлю у лінійці Galaxy.

Galaxy S25 Edge оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю QHD+ і змінною частотою оновлення від 1 до 120 Гц, інформує 24 Канал. В екран вбудована технологія ProScaler, яка забезпечує підвищену чіткість динамічного контенту, такого як спортивні події, дозволяючи користувачам стежити за найдрібнішими деталями.

Дивіться також "Дурні" телефони – порятунок в епоху цифрової перевантаженості, але чи проживуть вони до 2030

Дисплей обрамлений титановою рамкою та захищений від механічних пошкоджень склом Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Задня панель виконана зі скла Gorilla Glass Victus 2. Корпус відповідає стандарту захисту IP68, що забезпечує стійкість до пилу та вологи. У дисплей інтегровано ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Камери та інтелектуальні функції

Galaxy S25 Edge отримав 12-мегапіксельну фронтальну камеру (f/2.2) з кутом огляду 80°, яка розміщена у вирізі у верхній частині екрана. Основна камера складається з двох модулів: 200 МП (f/1.7) з оптичною стабілізацією зображення та кутом огляду 85° і 12 МП ширококутного модуля (f/2.2) з кутом огляду 120°.

Камера працює разом з ProVisual Engine – технологією, що базується на штучному інтелекті та автоматично підбирає оптимальні налаштування освітлення, контрасту та тону. Функція Adaptive Pixel забезпечує точне та реалістичне відтворення кольорів на фотографіях, а покращена Galaxy Nightography дозволяє робити якісні знімки навіть за умов слабкого освітлення.



Galaxy S25 Edge / Фото innogyan

Смартфон працює на базі восьмиядерного процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та внутрішнім сховищем на 256 або 512 ГБ. За автономність відповідає акумулятор ємністю 3900 мА·год.

Попри тонкий корпус, Samsung запевняє, що Galaxy S25 Edge забезпечує хорошу автономність завдяки алгоритмам енергозбереження та оптимізації фонових процесів.

Функції на базі штучного інтелекту

Galaxy S25 Edge підтримує велику кількість функцій, що працюють на основі штучного інтелекту, об'єднаних у пакет Galaxy AI. Смартфон вивчає звички користувача, адаптується до них і пропонує дії на основі зібраних даних. Серед можливостей: пошук інформації в додатках, підбір ресторанів за вподобаннями користувача, онлайн-переклад, а також допомога у навчанні та роботі.

Багато з цих функцій можуть працювати в офлайн-режимі, без підключення до Інтернету. Крім того, пристрій підтримує інструменти Google Circle to Search, Now Bar та Now Brief, які адаптуються до розкладу користувача, нагадують про важливі справи, пропонують персоналізовані рекомендації, новини та прогноз погоди.



Galaxy S25 Edge / Фото innogyan

Galaxy S25 Edge підтримує мережі п’ятого покоління (5G), оснащений Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Працює новинка під управлінням Android 15 з фірмовою оболонкою One UI 7.

Смартфон буде доступний у трьох кольорах: чорному, синьому та сірому. Вартість моделі з 256 ГБ пам'яті становить 1099 доларів у США або 1249 євро в Європі, версія з 512 ГБ обійдеться у 1219 доларів або 1369 євро. Старт продажів запланований на 30 травня.