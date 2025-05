Samsung официально представила Galaxy S25 Edge – самый тонкий и изящный смартфон бренда

Компания Samsung анонсировала выход Galaxy S25 Edge – ультратонкого смартфона с производительной аппаратной частью и поддержкой функций на базе искусственного интеллекта. Новинка получила корпус толщиной всего 5,85 мм и вес 163 г, что делает ее самой тонкой моделью в линейке Galaxy.

Galaxy S25 Edge оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+ и переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц, информирует 24 Канал. В экран встроена технология ProScaler, которая обеспечивает повышенную четкость динамического контента, такого как спортивные события, позволяя пользователям следить за мельчайшими деталями.

Дисплей обрамлен титановой рамкой и защищен от механических повреждений стеклом Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Задняя панель выполнена из стекла Gorilla Glass Victus 2. Корпус соответствует стандарту защиты IP68, что обеспечивает устойчивость к пыли и влаге. В дисплей интегрирован ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Камеры и интеллектуальные функции

Galaxy S25 Edge получил 12-мегапиксельную фронтальную камеру (f/2.2) с углом обзора 80°, которая размещена в вырезе в верхней части экрана. Основная камера состоит из двух модулей: 200 МП (f/1.7) с оптической стабилизацией изображения и углом обзора 85° и 12 МП широкоугольного модуля (f/2.2) с углом обзора 120°.

Камера работает вместе с ProVisual Engine – технологией, базирующейся на искусственном интеллекте и автоматически подбирает оптимальные настройки освещения, контраста и тона. Функция Adaptive Pixel обеспечивает точное и реалистичное воспроизведение цветов на фотографиях, а улучшенная Galaxy Nightography позволяет делать качественные снимки даже в условиях слабого освещения.



Galaxy S25 Edge / Фото innogyan

Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и внутренним хранилищем на 256 или 512 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 3900 мА-ч.

Несмотря на тонкий корпус, Samsung уверяет, что Galaxy S25 Edge обеспечивает хорошую автономность благодаря алгоритмам энергосбережения и оптимизации фоновых процессов.

Функции на базе искусственного интеллекта

Galaxy S25 Edge поддерживает большое количество функций, работающих на основе искусственного интеллекта, объединенных в пакет Galaxy AI. Смартфон изучает привычки пользователя, адаптируется к ним и предлагает действия на основе собранных данных. Среди возможностей: поиск информации в приложениях, подбор ресторанов по предпочтениям пользователя, онлайн-перевод, а также помощь в учебе и работе.

Многие из этих функций могут работать в офлайн-режиме, без подключения к Интернету. Кроме того, устройство поддерживает инструменты Google Circle to Search, Now Bar и Now Brief, которые адаптируются к расписанию пользователя, напоминают о важных делах, предлагают персонализированные рекомендации, новости и прогноз погоды.



Galaxy S25 Edge / Фото innogyan

Galaxy S25 Edge поддерживает сети пятого поколения (5G), оснащен Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Работает новинка под управлением Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7.

Смартфон будет доступен в трех цветах: черном, синем и сером. Стоимость модели с 256 ГБ памяти составляет 1099 долларов в США или 1249 евро в Европе, версия с 512 ГБ обойдется в 1219 долларов или 1369 евро. Старт продаж запланирован на 30 мая.