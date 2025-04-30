Казалось бы, времена "кирпичиков" с монохромными экранами давно прошли. Но все больше людей сознательно возвращаются к ним, ища простоту, тишину и цифровой баланс. Это не просто ностальгия – это новый тренд, который отражает изменение отношения к технологиям, рассказывает 24 Канал.

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Кто и зачем сегодня покупает кнопочные или "глупые" телефоны

Возвращение кнопочных телефонов заметно в нескольких социальных группах.

Во-первых , это молодежь, особенно поколение Z, которое устало от постоянного скроллинга в Instagram или TikTok. В США, Великобритании и Германии наблюдается популяризация так называемых "dumb phones" – простых телефонов с функциями звонков и SMS. Молодые люди покупают такие устройства, чтобы намеренно ограничить свое цифровое время. Это часть более широкого движения digital detox.

, это молодежь, особенно поколение Z, которое устало от постоянного скроллинга в Instagram или TikTok. В США, Великобритании и Германии наблюдается популяризация так называемых "dumb phones" – простых телефонов с функциями звонков и SMS. Молодые люди покупают такие устройства, чтобы намеренно ограничить свое цифровое время. Это часть более широкого движения digital detox. Во-вторых , кнопочные телефоны остаются популярными среди старшего поколения. Пожилые люди часто выбирают их из-за простоты управления, большую клавиатуру, громкий динамик и длительное время работы батареи. Здесь срабатывает не только комфорт, но и доверие: многие пользователи старшего возраста не видят смысла в сложном интерфейсе смартфонов.

, кнопочные телефоны остаются популярными среди старшего поколения. Пожилые люди часто выбирают их из-за простоты управления, большую клавиатуру, громкий динамик и длительное время работы батареи. Здесь срабатывает не только комфорт, но и доверие: многие пользователи старшего возраста не видят смысла в сложном интерфейсе смартфонов. Еще одна целевая группа – родители, которые покупают кнопочные телефоны детям как первое мобильное устройство. Это позволяет поддерживать связь, не рискуя детской зависимостью от экрана.

А теперь немного цифр:

Согласно данным консалтинговой компании CCS Insight, в Великобритании в 2024 году было продано 450 тысяч кнопочных телефонов, что на 50 тысяч больше, чем в предыдущем году, рассказывает Reuters.

В Западной Европе продажи выросли на 4% по сравнению с 2023 годом. Этот тренд объясняется растущими опасениями относительно влияния социальных сетей на психическое здоровье молодежи и желанием родителей обеспечить своим детям более безопасную цифровую среду.

Опрос родителей в США в 2023 году показал, что 67% из них считают чрезмерное использование устройств главной проблемой здоровья своих детей. В ответ на это, многие школы в разных странах ввели политику ограничения или запрета использования смартфонов, а правительства рассматривают законодательные инициативы по ограничению доступа к социальным сетям для молодежи.

Каковы современные "кнопочные" телефоны

Современные dumb phone значительно отличаются от моделей 2000-х. Часть из них поддерживает 4G, имеют базовые функции интернета, простой браузер или даже приложения типа WhatsApp. Некоторые больше не назовешь кнопочными, ведь есть девайсы с полностью сенсорными экранами, но "обрезанными" функциями.

В то же время большинство таких телефонов не позволяют загружать игры, соцсети или стриминговые сервисы, что и делает их привлекательными для тех, кто хочет "отключиться".



Pure / Фото Mudita

И длительный серфинг в сети с такого девайса не назовешь комфортным, поэтому взаимодействия сводятся к минимуму позволяя владельцу такого телефона оставаться на связи для наиболее важных дел, если это действительно нужно.



F1 Horizon / Фото Sunbeam

Есть и такие девайсы, которые пригодны исключительно для звонков и коротких сообщений. Их монохромные экраны не большие, а дизайн максимально утилитарный – ничего лишнего.



MP02 / Фото Punkt

Такие бренды, как Nokia (HMD Global), Punkt и Light Phone, активно продвигают свою продукцию в нише минимализма. Например, Light Phone позиционирует себя вообще как "телефон без интернета, создан для использования как можно меньше".



Light Phone III / Фото Light

В то же время далеко не все dumb phones можно назвать "dumb". Существуют устройства, которые являются полноценными многофункциональными смартфонами способными делать фото и обрабатывать информацию с помощью искусственного интеллекта.

Одним из таких, например, является Wisephone II, который рекламируют, как "the world's smartest dumb phone", или самый умный глупый смартфон.



Wisephone II / Фото Techless

А еще есть кнопочные qwerty смартфоны с монохромным экраном, но достаточным функционалом для тех, кто хочет меньше отвлекаться, но продолжать полноценно работать.



Minimal Phone / Фото The Minimal Company

Почему этот тренд имеет шансы выжить до 2030 года

Несмотря на то, что кнопочные телефоны вряд ли когда-нибудь снова будут занимать ведущие позиции на рынке мобильных устройств, есть все основания считать, что они сохранят свою популярность в определенных нишах как минимум до 2030 года. Причины этого очевидны:

Цифровая перегрузка: растущая тревога, зависимость от социальных сетей и психологическая усталость стимулируют спрос на простые решения. Желание контролировать время и внимание: люди сознательно выбирают: люди сознательно выбирают "аналоговый" подход к жизни. Функциональная достаточность: звонки, сообщения, долгий заряд и надежность – то, что не требует обновления каждый год. Политика конфиденциальности: некоторые пользователи выбирают простые телефоны из-за меньшего количества трекинга, рекламы и вмешательства в частную жизнь.

Поэтому до 2030 года рынок кнопочных телефонов, вероятнее всего, останется нишевым, но стабильным. Он будет обслуживать пользователей, которые ищут цифровую паузу и тех, кому нужно простое и надежное устройство без отвлекающих факторов.

В то же время производители смогут адаптировать кнопочные телефоны под новые реалии: приложения eSIM, элементы голосового управления, базовую защиту данных и энергоэффективные дисплеи. А это уже появление совершенно нового вида устройств на грани кнопочных телефонов и смартфонов.

Эти умные девайсы будут получать простой дизайн, сенсорное управление, но монохромные, часто уменьшенные экраны. Также некоторые производители – преимущественно стартапы, пытаются создать что-то совершенно новое – девайс, который заменит смартфон, но сможет выполнять все важные функции благодаря искусственному интеллекту и голосовому управлению. И хотя сейчас эти устройства работают недостаточно хорошо, со временем это может измениться.