Samsung готує перші за 10 років повнорозмірні навушники: що про них відомо

Samsung, схоже, готує повернення на ринок повнорозмірних навушників. Новинка може отримати назву Galaxy Studio та використати досвід аудіобрендів, які належать компанії.

Samsung, схоже, готує повернення на ринок повнорозмірних навушників. Новинка може отримати назву Galaxy Studio та використати досвід аудіобрендів, які належать компанії. Про це пише Techradar.

Samsung може випустити Galaxy Studio – перші повнорозмірні навушники за 10 років

Samsung може представити нові повнорозмірні навушники під назвою Galaxy Studio. Якщо чутки підтвердяться, це буде перша подібна модель компанії приблизно за 10 років. Про можливу назву пристрою повідомив інсайдер із соціальної мережі X під ніком @evowizz, який раніше публікував достовірну інформацію про смартфон Google Pixel 11 Pro Fold.

Чутки про те, що Samsung працює над повнорозмірними навушниками, з'являлися й раніше. Однак згадка конкретної назви привернула до них більше уваги. Додатковим аргументом на користь цієї версії є історія торговельної марки Galaxy Studio. За даними TechRadar, Samsung зареєструвала її ще близько 10 років тому, а в середині вересня 2026 року повторно подала заявку. Це може свідчити про намір використати назву для нового продукту, хоча офіційного підтвердження поки немає.

Слово Studio може натякати на професійне призначення навушників, наприклад, для роботи з музикою або уважного прослуховування записів. Водночас Samsung переважно випускає споживчу електроніку, орієнтовану на власну екосистему. Тому назва може бути передусім способом підкреслити преміальне позиціювання пристрою.

Чи зможуть Galaxy Studio конкурувати з AirPods Max?

Одним із потенційних конкурентів новинки називають AirPods Max від Apple. Однак наразі немає підтверджених даних про характеристики Galaxy Studio, тож оцінювати можливості навушників або порівнювати їх із продуктом Apple ще зарано.

Samsung поки не розкрила ціну, функції чи дату виходу пристрою. Невідомо також, чи матимуть навушники активне шумозаглушення, які аудіокодеки підтримуватимуться та чи отримають вони спеціальні функції для власників смартфонів Galaxy. Деякі шанувальники бренду припускають, що модель можуть випустити у 2027 році. У такому разі її презентація могла б відбутися разом із новими смартфонами Galaxy S27 або складаними Galaxy Z Fold 9. Проте це лише припущення, а не підтверджений графік релізу.

Що Samsung може взяти від AKG, JBL і Bowers & Wilkins?

У Samsung є значні ресурси для розвитку аудіотехніки. У листопаді 2016 року компанія придбала Harman International, до портфеля якої входять Harman Kardon, JBL та AKG. Наприкінці 2025 року, за інформацією TechRadar, до її аудіопортфеля також додалися бренди Bowers & Wilkins, Denon і Marantz після угоди з Masimo.

Попри такий набір брендів, Samsung останніми роками зосереджувалася переважно на компактних бездротових навушниках, зокрема Galaxy Buds 4 і Galaxy Buds 4 Pro. Останні повнорозмірні навушники компанії, такі як Samsung Level On Pro, вийшли ще в період, коли активне шумозаглушення лише починало ставати поширеною функцією бездротових моделей.

Водночас наявність відомих аудіобрендів не означає, що Galaxy Studio автоматично отримає технології кожного з них. Samsung поки не повідомляла, чи братимуть AKG, JBL або Bowers & Wilkins безпосередню участь у розробці новинки.

У TechRadar зазначають, що частина потенціалу цих брендів залишається недостатньо використаною. JBL і Bowers & Wilkins продовжують регулярно випускати повнорозмірні моделі, тоді як нові великі релізи AKG трапляються рідше. Прихильники якісного звуку давно очікують на відродження повнорозмірних навушників AKG, однак Galaxy Studio, якщо їх справді випустять, навряд чи будуть прямим продовженням аудіофільської лінійки цього бренду.

Натомість Samsung може використати накопичені знання та технології своїх підрозділів для створення преміального споживчого продукту, інтегрованого в екосистему Galaxy. Поки що Galaxy Studio залишаються непідтвердженою розробкою. Проте повторна реєстрація торговельної марки та повідомлення інсайдера дають підстави припускати, що Samsung справді розглядає повернення до сегмента повнорозмірних навушників.