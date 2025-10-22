Samsung представила "вбивцю" Apple Vision Pro: нову гарнітуру Galaxy XR

Samsung представила гарнітуру Galaxy XR – потужний пристрій змішаної реальності з мікро-OLED дисплеями майже 8K якості, чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 і підтримкою всіх Android-додатків. Ціна стартує від $1800, а платформа Android XR обіцяє новий рівень інтеграції з Google Gemini та ШІ-функціями.

Samsung спільно з Google і Qualcomm офіційно запустила гарнітуру Galaxy XR – перший пристрій у новій лінійці Android XR. Компанії обіцяють розробку цілої серії пристроїв змішаної реальності, зокрема "розумних" окулярів, але нині увага зосереджена саме на цій гарнітурі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Samsung.

Що вміє нова гарнітура Galaxy XR від Samsung?

Galaxy XR отримала мікро-OLED дисплеї з роздільною здатністю 3 552 × 3 840 пікселів (разом 27 мегапікселів), що майже відповідає 8K. Частота оновлення варіюється між 60, 72 і 90 Гц. Поле зору становить 109° по горизонталі й 100° по вертикалі.

На корпусі розміщено дві ширококутні камери (18 мм, f/2.0, сенсори 6,5 МП), які підтримують режим відеопроникнення – користувач може бачити реальний світ у поєднанні з цифровими об’єктами. Камери також знімають 3D-фото та відео. Додатково встановлено шість камер для "inside-out tracking" – система відстежує рух без зовнішніх датчиків. Вона також фіксує рухи рук, які є основним способом взаємодії.

Як повідомляє GSM Arena, гарнітура має сенсор глибини, п’ять IMU (акселерометри та гіроскопи) і датчик мерехтіння для точнішої роботи під штучним освітленням. Усередині розташовані чотири камери відстеження очей, що дозволяють керувати поглядом і забезпечують розпізнавання райдужки для авторизації.

Galaxy XR підтримує регулювання міжзіничної відстані (54–70 мм), оптичні вставки для користувачів з окулярами та знімний світловий екран для кращої ізоляції від зовнішнього світла. Вага гарнітури – 545 г (без батареї), а окремий акумулятор важить 302 г. Розділення батареї та корпусу зменшує навантаження на голову.

Працює пристрій на Snapdragon XR2+ Gen 2 – процесорі з 20% швидшим CPU і 15% потужнішим GPU порівняно з попередником. Він забезпечує повноколірний відеопрохід із затримкою 12 мс. У комплекті – 16 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ сховища.

Galaxy XR підтримує всі Android-додатки, а розробники можуть створювати власні XR-досвіди через OpenXR, WebXR і Unity. Однією з ключових функцій стала інтеграція з Google Gemini – користувач може спілкуватися з ШІ, який "бачить" те саме, що й він, і допомагає планувати маршрути, шукати місця чи відповідати на питання про об’єкти навколо. У режимі відеопроникнення достатньо обвести об’єкт пальцем, щоб одразу запустити пошук.

Гарнітура також орієнтована на розваги – від перегляду серіалів у віртуальному кінотеатрі до одночасного показу кількох спортивних трансляцій. Є підтримка XR-ігор і проєкту Adobe Project Pulsar – редактора відео у змішаній реальності, що дає змогу перетворювати 2D-кадри у 3D.

Серед інших характеристик: підтримка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, шість мікрофонів і два двосмугові динаміки (високі та низькі частоти). Акумулятора вистачає приблизно на 2 години активної роботи або 2,5 години під час перегляду 2D-відео на YouTube.

Galaxy XR уже доступна у США та Південній Кореї за ціною 1800 доларів. Покупці в США отримують бонуси – знижку 30% на аксесуари (кейс, контролер, навушники Galaxy Buds3 Pro), 10% для студентів і безкоштовну підписку на преміум-контент із XR-додатками та іграми. У майбутньому Samsung і Google планують запустити лінійку AI-окулярів спільно з брендами Warby Parker і Gentle Monster.

