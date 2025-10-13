Samsung, схоже, готується представити свій перший триекранний смартфон на міжнародному ринку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TechRadar.

Де з’явиться трифолд Samsung і що про нього відомо?

За даними SamMobile, компанія може продавати новинку не лише в Китаї та Південній Кореї, а й в Об’єднаних Арабських Еміратах. Джерела не виключають, що пристрій також дістанеться до США, Великої Британії та інших регіонів, хоча остаточного підтвердження цього поки немає.

Попри оптимістичні прогнози, аналітики радять не поспішати з висновками — навіть у самій компанії, ймовірно, ще не визначили остаточний список ринків. Офіційна презентація очікується вже найближчими тижнями.

Триекранний смартфон Samsung уперше показали на заході Galaxy Unpacked у січні, під час презентації серії Galaxy S25. Тоді компанія заявила, що пристрій з’явиться на ринку протягом 2025 року. І ось цей момент, схоже, наближається.

Що відомо про технічні характеристики?

Офіційних підтверджень поки немає, але інсайдери розкривають кілька технічних деталей. Смартфон, за чутками, працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Elite, отримає 16 ГБ оперативної пам’яті та титановий корпус. Деякі компоненти – зокрема петлі та динаміки – можуть бути запозичені з Galaxy Z Fold 7.

Основний екран очікується з діагоналлю близько 10 дюймів, однак швидкість заряджання, за попередніми даними, буде доволі скромною. Це натякає, що Samsung робить ставку не на технічну революцію, а на форму та преміальний дизайн пристрою.

Як зазначають джерела, новий трифолд має всі ознаки флагмана: потужна начинка, дорогі матеріали та висока ціна. Проте навіть якщо глобальний запуск ще не підтверджено, останні новини виглядають значно оптимістичніше, ніж попередні припущення про обмежений продаж лише в Азії.

Чому невдалий запуск змушує Samsung повернути стару модель смартфона?

Samsung розглядає повернення моделі Galaxy S26 Plus у майбутню лінійку смартфонів. Причина – низькі продажі Galaxy S25 Edge, який мав стати заміною Plus. Тепер серія S26 може включати одразу чотири пристрої.

Galaxy S25 Edge, представлений у травні 2025 року, продається гірше від очікувань. Уже з червня виробництво скорочувалося, і до вересня компанія отримала чіткі дані про слабкий попит на надтонкий смартфон. Робота над Galaxy S26 Plus почалася недавно, тож у 2026 році Samsung може представити чотири моделі: Galaxy S26, S26 Edge, S26 Plus і S26 Ultra. Це рішення дозволить підстрахуватися у випадку, якщо Edge знову не виправдає очікувань.