Samsung слідом за Google випустить голосового помічника зі штучним інтелектом

Samsung не готова відмовлятися від сервісу Bixby, хоч він і не здобув великої популярності. Компанія планує впровадити в персонального асистента функції генеративного штучного інтелекту. На відміну від чуток про інші подібні продукти, на які ми час від часу натрапляємо, ця інформація надійшла від керівника компанії, тож інформація є надійною.

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Вон-джун Чой, виконавчий віцепрезидент мобільного підрозділу Samsung, каже: "З появою генеративного ШІ та технології LLM, я вважаю, що ми повинні переосмислити роль Bixby, щоб Bixby міг бути оснащений генеративним ШІ і стати більш розумним у майбутньому".

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Минуло майже сім років відтоді, як Samsung представила Bixby. Хоча старт у асистента був важким, можна з упевненістю сказати, що Samsung не відмовилась від нього. З генеративними функціями штучного інтелекту, які з'являються в асистенті, можна очікувати, що він стане ще кращим, ніж є сьогодні.

На жаль, керівник Samsung не поділився інформацією про те, що станеться з Bixby після того, як асистент отримає функції генеративного ШІ, але можна припустити, що це зробить його розумнішим, інтуїтивно зрозумілішим і виведе користування ним на новий рівень ефективності. Ми можемо очікувати можливості для керування смартфонами, створення контенту, виконання завдань, інтеграцію з застосунками, спілкування з ШІ та інше. Варто також не забувати, що Samsung є великим виробником побутової техніки, яку об'єднує в єдину екосистему розумного дому. Тож цілком імовірно, що вона зможе отримувати вказівки з нової версії Bixby.

Є імовірність, що мовна модель, яку Samsung інтегрує в Bixby, буде розроблена Google. Якщо це дійсно буде Gemini, а не власна розробка, то можна очікувати, що Bixby зможе зрівнятися з Google Assistant або як згодом він буде називатися, Gemini.

Коли саме можна очікувати на оновлення неясно. Але той факт, що про це оголосили, може натякати, що чекати лишилося недовго.