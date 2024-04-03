Ваш годинник Samsung Galaxy тепер може показувати поточний час на різних планетах

Компанія Samsung щойно випустила новий циферблат для користувачів Galaxy Watch, які хочуть знати час на різних планетах Сонячної системи. Південнокорейський технологічний гігант створив цей циферблат у співпраці з Європейським космічним агентством (ESA).

Функція доступна лише на розумних годинниках Galaxy Watch. Вона дозволить вам переглядати інформацію в режимі реального часу на всіх планетах Сонячної системи.

Дивіться також Samsung слідом за Google випустить голосового помічника зі штучним інтелектом

Деталі

Компанія Samsung оголосила, що новий набір циферблатів отримав назву Galaxy Time. Високого рівня точності вдалося досягти завдяки співпраці з ЄКА, яке надає дані вимірювань. Ви зможете перевірити час на Меркурії, Венері, Землі, Марсі, Юпітері, Сатурні, Нептуні та Урані. Кожна з планет має свій колір,

Кожна окрема планета на цьому циферблаті буде обертатися навколо своєї осі та Сонця з іншою швидкістю, ніж Земля, адже всі вони мають різну тривалість дня і року.

З новим циферблатом ви зможете дізнаватися як земний час, так і час на інших планетах. Звісно ж, така інформація не несе якоїсь великої користі, а є скоріше цікавою забавкою. Ви отримуєте новий особливий дизайн та розуміння того, який зараз час доби, наприклад, на Сатурні.

Інформація також показуватиме, наскільки швидше чи повільніше час на них тече відносно нашої 24-годинної системи.

Циферблат також надаватиме додаткову інформацію, як-от відстань від нашої планети чи Сонця, кількість супутників у цих планет та їхні планетарні пори року.

Крім того, циферблат навіть покаже точне місце розташування планети в Сонячній системі.

Хороша новина полягає в тому, що новий циферблат Galaxy Time сумісний з усіма варіантами Galaxy Watch, які працюють під управлінням Wear OS. Це безплатно, тож якщо ви маєте годинник від Samsung, мерщій завантажуйте новий циферблат.