Samsung розробляє складаний планшет із діагоналлю 17 дюймів

Samsung, за чутками, працює над складаним планшетом, який матиме діагональ 8 дюймів у складеному стані та 17 дюймів у розкладеному. Інформації про характеристики й дату виходу пристрою поки немає.

Наприкінці серпня інсайдер у соцмережі X повідомив, що один із виробників розробляє складаний планшет із діагоналлю 17 дюймів. За його словами, компанія працює над кількома версіями пристрою та тестовими зразками, однак тоді він не назвав виробника. Про це пише GSMarena.

Яким буде складаний планшет Samsung?

30 жовтня той самий інсайдер уточнив, що до розробки вже долучилася Samsung. Згідно з оприлюдненою інформацією, планшет матиме 8-дюймовий екран у складеному стані та розширюватиметься до 17 дюймів після розкладання.

Як саме працюватиме конструкція, поки невідомо. Один із можливих варіантів – велика панель, яка складається назовні, причому в закритому стані активною залишається лише її частина. Інший сценарій передбачає внутрішній 17-дюймовий дисплей і додатковий зовнішній екран діагоналлю 8 дюймів. Така конструкція нагадувала б смартфони Galaxy Z Fold, але у значно більшому форматі. Перший варіант залишав би основний дисплей відкритим для зовнішніх пошкоджень, тоді як другий міг би суттєво збільшити вартість пристрою.

Чи випустить Samsung Galaxy Z Tab?

Це не перші чутки про складаний планшет Samsung. Ще у 2023 році інсайдери повідомляли про розробку пристрою під назвою Galaxy Z Tab, однак тоді проєкт так і не перетворився на комерційний продукт.

Технічно створення великого складаного дисплея для Samsung не є чимось принципово новим. Підрозділ Samsung Display неодноразово демонстрував прототипи великих гнучких панелей на технологічних виставках. Однак наявність відповідної технології ще не означає, що мобільний підрозділ компанії готовий вивести такий пристрій на ринок.

Ситуація на ринку складаних гаджетів змінюється, а конкуренція у цьому сегменті зростає. Тому Samsung може бути зацікавлена в демонстрації нових можливостей формфактора та розробці пристрою, який відрізнятиметься від звичних смартфонів і планшетів.

Водночас наразі немає інформації про терміни виходу планшета, його технічні характеристики або остаточну назву. Тому говорити про швидкий запуск Galaxy Z Tab поки передчасно.