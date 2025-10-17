Експеримент Samsung із випуском надзвичайно тонких смартфонів, схоже, добігає кінця. Після невтішних продажів моделі Galaxy S25 Edge компанія, за чутками, вирішила кардинально переглянути свої плани на майбутнє, що може вплинути на всю флагманську лінійку.

Чому компанія зазнала невдачі?

Згідно з ексклюзивною інформацією корейського видання NewsPim, Samsung несподівано припинила розробку свого майбутнього смартфона Galaxy S26 Edge. Це рішення пов'язане з низькими продажами його попередника, ультратонкого Galaxy S25 Edge, який позиціювався як конкурент iPhone Air. Повідомляється, що цього тижня компанія повідомила співробітникам про закриття лінійки продуктів, пише 24 Канал.

Дивіться також Яким буде Samsung Galaxy S26 Ultra: витік рендерів та характеристик розкриває перші деталі

Ще у вересні внутрішні обговорення в Samsung змістили пріоритети в бік більш традиційного формату Plus. Це сталося після підтвердження того, що попит споживачів на надто тонкі флагманські пристрої виявився значно слабшим, ніж очікувалося. Модель Galaxy S25 Edge, що мала товщину всього 5.5 міліметра й акумулятор на 3900 міліампер-годин, зазнала критики через високу ціну та зменшену ємність батареї, якої не вистачає надовго.

У перші дні жовтня ми почули перші чутки про можливе скасування нової моделі. Але тепер, коли ще одне видання отримало підтвердження про відмову як факт, ця інформація набуває нового значення.

Керівництво Samsung, як повідомляється, вирішило зосередитися на моделях із ширшою привабливістю для споживачів. Замість того щоб розвивати нішеві тонкі дизайни, які змушують іти на компроміси щодо міцності, часу автономної роботи та інших важливих характеристик, компанія повертається до перевіреної стратегії, додало видання MacRumors.

Рішення було ухвалене менш ніж через п'ять місяців після дебюту Galaxy S25 Edge у травні. Спочатку Samsung мала амбітний план створити новий клас ультратонких флагманів, які б зайняли місце між стандартною моделлю Galaxy S та версією Ultra. Компанія навіть планувала відродити бренд Edge, який колись асоціювався з моделями із вигнутим дисплеєм, щоб замінити ним менш популярну серію Plus.

Примітно, що попри скасування, розробка Galaxy S26 Edge на момент ухвалення рішення вже була завершена. Тепер же Samsung, судячи з усього, повернеться до своєї традиційної трирівневої структури, що складається з базової, Plus та Ultra версій. У 2026 році до лінійки буде знову додано модель Galaxy S26 Plus.

Дивіться також Samsung офіційно представила Galaxy S25 Edge – найтонший і найвитонченіший смартфон бренду

Наслідки

Атмосфера всередині компанії описується як "хаотична" та "збентежена" через таку раптову зміну планів. Samsung планує розпродати наявні запаси Galaxy S25 Edge і припинити подальше виробництво.

Ця новина може стати поганим знаком і для Apple, чий iPhone Air, за чутками, також стикається з нижчим, ніж очікувалося, попитом на ринку. Смартфон вийшов лише місяць тому, тож поки що невідомо, як він продається в довгостроковій перспективі. Однак, ці новини змушують припустити, що й Apple також може скасувати смартфон, над яким так довго працювала.