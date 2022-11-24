Хакери атакували сайт Європарламенту відразу після визнання Росії спонсором тероризму

Прокремлівське хакерське угруповання взяло на себе відповідальність за напад на сайт Європейського парламенту. Ресурс був виведений з ладу на кілька годин у середу внаслідок DDoS-атаки. Цьому передувало важливе рішення європейських депутатів.

Збій стався невдовзі після того, як парламент переважною більшістю голосів проголосував за визнання Кремля спонсором тероризму. Члени Європейського парламенту "підкреслюють, що навмисні напади та звірства, вчинені російськими військами та їхніми помічниками проти цивільних осіб в Україні, руйнування цивільної інфраструктури та інші серйозні порушення міжнародного та гуманітарного права є актами терору та військовими злочинами". З огляду на це вони визнають Росію державою-спонсором тероризму і державою, яка "застосовує засоби тероризму".

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Що відомо про атаку

Президентка Європейського Парламенту Роберта Метсола підтвердила факт атаки в середу вдень за європейським часом, коли сайт ще не працював.

Прокремлівська група взяла на себе відповідальність. Наші ІТ-спеціалісти дають їй відсіч і захищають наші системи. Це після того, як ми оголосили Росію державою-спонсором тероризму,

– написала Роберта Метсола у Twitter.

Наразі сайт знову став доступним і працює в нормальному режимі.

Президентка не сказала, хто саме стоїть за атакою, однак видання ArsTechnica припускає, що це може бути група Killnet, яка виникла на початку нового вторгнення Росії та публікувала заяви про DDoS-атаки на країни, які підтримують Україну. Мішенню були поліцейські управління, аеропорти, а також уряди Литви, Німеччини, Італії, Румунії, Норвегії та Сполучених Штатів.

На користь цієї теорії говорить і те, що невдовзі після початку атаки на Європейський парламент члени Killnet перейшли до приватного каналу в Telegram, щоб опублікувати скриншоти, на яких видно, що вебсайт недоступний у 23 країнах. Текст, що супроводжував зображення, містив гомофобне зауваження на адресу законодавчого органу.