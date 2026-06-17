Мільйони ПК ризикують залишитися без захисту: важливий механізм безпеки змінюється назавжди

Вже 24 червня закінчується термін дії критично важливих криптографічних сертифікатів Microsoft Secure Boot. Якщо їх не оновити, комп'ютери стануть вразливими до найнебезпечнішого типу вірусів, які неможливо видалити навіть перевстановленням системи.

Як повідомляє авторитетне видання Ars Technica, якщо вчасно не оновити ці криптографічні ключі, комп'ютери стануть беззахисними перед найнебезпечнішими вірусами, які неможливо видалити навіть повним перевстановленням системи.

Дивіться також Microsoft нарешті зробила це: оновлення Windows 11 справді змінить ваш комп'ютер

Що таке UEFI та Secure Boot і чому це важливо?

UEFI – це "мозок" материнської плати. Він прокидається першим під час увімкнення комп'ютера і дає команду на запуск операційної системи.

Своєю чергою, Secure Boot (Безпечне завантаження) працює як "охоронець на вході". Він перевіряє цифрові підписи всього коду, який запускається на старті. Якщо підпису немає або він підроблений – система просто блокує запуск, захищаючи ПК від стороннього втручання.

Оригінальні сертифікати, які керували цією безпекою з 2011 року, мали термін дії 15 років. Тепер цей термін вичерпано. Щоб зберегти ланцюжок довіри, операційна система має записати в UEFI нові ключі "Windows UEFI CA 2023". Після цього Windows та Linux почнуть використовувати завантажувачі, підписані свіжими ключами.

Що станеться, якщо проігнорувати оновлення?

Комп'ютер не перетвориться на "цеглину" і продовжить працювати в штатному режимі, проте безпека пристрою почне стрімко деградувати:

Припиняться критичні оновлення завантажувача: Microsoft більше не зможе підписувати низькорівневі виправлення старим ключем 2011 року.

Microsoft більше не зможе підписувати низькорівневі виправлення старим ключем 2011 року. Зросте вразливість перед руткітами: система не зможе оновлювати бази даних DBX (списки скомпрометованих програм).

система не зможе оновлювати бази даних DBX (списки скомпрометованих програм). Блокування нових ОС: ви не зможете встановити майбутні версії Windows, оскільки нові інсталятори вимагатимуть виключно свіжих ключів безпеки.

Як відбувається встановлення та чи є ризики?

Процес оновлення максимально автоматизований. Нові ключі постачаються через стандартні накопичувальні пакети Windows Update (LCU) та керовані розгортання (CFR).

Зверніть увагу! Під час інсталяції комп'ютер може перезавантажуватися кілька разів поспіль. Це абсолютно нормальна поведінка системи, необхідна для поетапного запису нових сертифікатів в UEFI.

Розробники повністю узгодили цей процес із шифруванням BitLocker та середовищем Virtual Secure Mode (VSM), тому призупиняти шифрування вручну не потрібно. Водночас на застарілих комп'ютерах із Legacy BIOS або повністю вимкненим Secure Boot це оновлення автоматично ігноруватиметься.

Як перевірити статус безпечного завантаження в Windows 11?

Для більшості власників Windows 10 і Windows 11 процес уже відбувається автоматично через щомісячні оновлення системи. Однак на старіших пристроях може знадобитися ручне втручання.

Щоб переконатися, що ваш комп'ютер захищений, перейдіть за шляхом: Безпека Windows -> Безпека пристрою -> розділ Безпечне завантаження.

Там ви побачите один із трьох статусів:

Зелена галочка: усі сертифікати успішно оновлені, ваш ПК повністю готовий до дедлайну.

усі сертифікати успішно оновлені, ваш ПК повністю готовий до дедлайну. Жовтий знак оклику: нові ключі вже завантажені на комп'ютер, але ще не записані в прошивку (потрібно дочекатися планового перезавантаження).

нові ключі вже завантажені на комп'ютер, але ще не записані в прошивку (потрібно дочекатися планового перезавантаження). Червоний значок зупинки: оновлення заблоковано через несумісність або апаратні обмеження материнської плати (система запропонує інструкції для виправлення налаштувань у BIOS).

Експерти також радять по можливості відкласти встановлення нових оновлень прошивки материнської плати до моменту, коли система отримає нові сертифікати Secure Boot.

Важливо! Для корпоративних мереж Microsoft наполегливо рекомендує спочатку протестувати оновлення на окремих групах пристроїв. Це допоможе уникнути можливих конфліктів з унікальними налаштуваннями материнських плат від різних виробників.

Наступне подібне оновлення кореневих сертифікатів безпеки заплановане аж на 2038 рік. Тоді індустрія має розпочати масштабний перехід на постквантову криптографію.

Що це взагалі за буткіти і чим вони небезпечні?

Історія буткітів почалася ще на початку 1980-х років. Тоді шкідливі програми заражали комп'ютери Apple II через дискети з піратськими іграми. На платформі Windows перші подібні розробки з'явилися на початку 2000-х як дослідницькі проєкти фахівців із кібербезпеки.

Одним із найвідоміших прикладів став BootRoot, який продемонстрували на конференції Black Hat у 2005 році. У наступні роки дослідники створили низку інших експериментальних буткітів, серед яких Vbootkit, Stoned Bootkit і Mebroot.

Ситуація суттєво змінилася у 2012 році, коли експерти показали перші атаки безпосередньо на EFI та UEFI – прошивки нового покоління. Уже через рік з'явилися складніші концепції, зокрема проєкт Dreamboat для Windows.

Першу реальну атаку на UEFI фахівці зафіксували у 2018 році. Тоді дослідники виявили шкідливу програму LoJax, яку пов'язали з підтримуваним Кремлем хакерським угрупованням, відомим під назвами Sednit, Fancy Bear або APT28.

У 2020 році компанія Kaspersky знайшла ще один зразок UEFI-шкідника під назвою MosaicRegressor. Він перевіряв систему після кожного перезавантаження та за потреби повторно встановлював шкідливі файли в Windows. Пізніше фахівці також виявили інші UEFI-буткіти, серед яких ESpecter, FinSpy та MoonBounce.