У ваших соцмережах з'явиться більше селфі створених штучним інтелектом

Meta тестує нову функцію на своїх платформах Facebook та Instagram. Користувачі тепер побачать більше зображень створених штучним інтелектом (ШІ), у своїх стрічках. Функція під назвою "Уявлені для вас" пропонуватиме зображення, які будуть адаптовані до інтересів кожного користувача або відображатимуть сучасні тенденції, а деякі з них будуть схожі на користувача.

Як це працюватиме?

Нова функція дозволяє користувачам візуалізувати себе в різних сценаріях використовуючи власні фотографії, повідомляє The Verge. Це нагадує старі рамки з вирізом для обличчя, які пропонували користувачам зобразити їх у вигляді астронавтів чи героїв фільмів, однак тепер ці зображення будуть повністю створені ШІ.

Читайте на сайті Глава Google розвіяв один з найбільших страхів щодо штучного інтелекту



Такі зображення може для вас намалювати ШІ / Фото Meta

За словами прес-секретаря Meta Аманди Фелікс, платформа генеруватиме зображення з обличчям користувача лише за умови, що він обирає функцію "Уяви себе" та погоджується з необхідними умовами. Користувачі зможуть ділитися цими селфі, створеними штучним інтелектом, або навіть створювати їх у режимі реального часу.

Для чого це потрібно?

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг назвав це наступним "логічним кроком" для Facebook та Instagram, який інтегрує контент, створений штучним інтелектом, поряд із традиційними публікаціями, створеними користувачами.

Користувачі матимуть можливість контролювати цю функцію: вони зможуть блокувати такі зображення у своїй стрічці, але при цьому зможуть ділитися своїми власними творіннями. Аналогічно, зображення з обличчям користувача будуть видимими для інших лише за його чітко вираженої згоди.

Дивіться також Мрієте бути знаменитістю? Новий ШІ-додаток зімітує вам зіркове життя з мільйонами фанатів

Наразі ця функція все ще перебуває на стадії тестування, і компанія Meta ще не повідомила, коли і наскільки широко вона буде розгорнута на своїх платформах.