Не чекайте скорочення робочого дня через ШІ: Сем Альтман має для нас невтішний прогноз

Обіцянки про безтурботне дозвілля та короткий робочий тиждень завдяки штучному інтелекту можуть так і залишитися утопією. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман переконаний, що попри технологічний прогрес, людство працюватиме ще інтенсивніше, ніж раніше.

Міф про цифрове дозвілля

Під час своєї появи в подкасті Relentless Сем Альтман поділився доволі тверезим поглядом на майбутнє праці. Попри те, що він сам оголосив про настання сингулярності, мільярдер вважає, що штучний інтелект не принесе людям довгоочікуваного скорочення робочого часу, пише Futurism.

Якось так виходить, що ми ніколи не отримуємо обіцяного чотиригодинного робочого тижня в масовому масштабі, хоча технології обіцяють людям менше працювати і мати більше дозвілля,

– прокоментував генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Ці слова відображають значне зміщення наративу серед лідерів технологічної галузі. Якщо раніше вони стверджували, що моделі ШІ візьмуть на себе всю рутинну працю, дозволяючи людям займатися творчістю, то тепер риторика змінилася.

Сучасний підхід полягає в тому, що технології просто "нададуть можливості робити більше". На практиці це означає інтенсифікацію робочих ролей, що вже призводить до масового професійного вигорання серед працівників.

Чому ми будемо працювати ще більше

Альтман вважає, що люди за своєю природою схильні до постійної діяльності. На його думку, навіть у світі, де пануватиме суперінтелект, ми знайдемо спосіб завантажити себе справами до самого вечора.

Я думаю, що ми всі будемо набагато зайнятішими, ніж ми думали, у світі після появи суперінтелекту. Ми все одно будемо на це скаржитися, але таємно ми будемо щасливі,

– додав Сем Альтман.

Водночас реальність виглядає менш привабливою. Окрім вигорання, працівники стикаються з постійною загрозою звільнень, оскільки бізнес-лідери прагнуть замінити частину персоналу алгоритмами. Психіатри вже фіксують руйнівний психологічний вплив цих процесів на людей. Ті, хто залишаються на посадах, часто змушені виконувати обов'язки своїх колишніх колег, що лише посилює навантаження.

Поки політики, як-от американський сенатор Берні Сандерс, продовжують виступати за впровадження чотириденного робочого тижня за допомогою ШІ, технологічні гіганти, схоже, остаточно відмовилися від цієї ідеї. Твердження про те, що зростання навантаження зробить нас щасливими, виглядає суперечливо на тлі того, що дії Альтмана вже вплинули на дестабілізацію ринку праці та прискорення інфляції.