Імовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 з Землею знову міняється: скільки тепер

Позавчора ми отримали хороші новини: шанси великого астероїда "вбивці міст" упасти на Землю зменшилися до рекордно малих значень. Ці корегування стали можливими завдяки додатковим спостереженням, яким більше не заважав яскравий Місяць. Але ось з'явилися нові дані, які вкотре редагують прогнози вчених на зіткнення.

Нові дані

Нагадаємо, у січні ймовірність зіткнення з YR4 досягла 1%, а у лютому вчені вже давали 1,3%, що удар відбудеться десь в районі земного екватора. 18 лютого ці шанси сягнули піку – 3,1%, що стало найвищою імовірністю зіткнення, яку NASA коли-небудь фіксувало для космічного об'єкта такого розміру. 25 лютого було оголошено, що шанси різко впали – до 0,28%. Нові спостереження, на щастя, знову попрямували у бік зменшення, повідомляє 24 Канал з посиланням заяву Європейського космічного агентства.

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Згідно з уточненими даними, ймовірність того, що астероїд розміром з футбольне поле, здатний знищити місто, впаде на Землю в 2032 році, знизилася до 0,001 відсотка. Вчені очікували подібного зменшення ймовірності зіткнення. Вони кажуть, що так буває дуже часто: спочатку вони виявляють об'єкт у космосі, коли він ще дуже далеко, а тому визначити його точну траєкторію відразу буває важко. З плином часу й додатковими спостереженнями ця ймовірність завжди падає.

Цього разу нормальному спостереженню заважала не лише відстань, а й Місяць, який своїм світлом псував дані телескопів. На щастя, зараз він майже невидимий на небі, тому вчені мають кілька днів, щоб проводити аналіз.

Отож, як каже ЄКА, ймовірність знизилася до 0,001 відсотка, а це означає, що рівень загрози за Туринською шкалою небезпеки зіткнення тепер дорівнює нулю. Минулого тижня він досягнув третього рівня з 10 можливих.

Що ми знаємо про астероїд: