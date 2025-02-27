Новые данные

Напомним, в январе вероятность столкновения с YR4 достигла 1%, а в феврале ученые уже давали 1, 3%, что удар произойдет где-то в районе земного экватора. 18 февраля эти шансы достигли пика– 3, 1%, что стало самой высокой вероятностью столкновения, которую NASA когда-нибудь фиксировало для космического объекта такого размера. 25 февраля было объявлено, что шансы резко упали– до 0, 28%. Новые наблюдения, к счастью, снова направились в сторону уменьшения, сообщает 24 Канал со ссылкой заявление Европейского космического агентства.

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Согласно уточненным данным, вероятность того, что астероид размером с футбольное поле, способен уничтожить город, упадет на Землю в 2032 году, снизилась до 0, 001 процента. Ученые ожидали подобного уменьшения вероятности столкновения. Они говорят, что так бывает очень часто: сначала они обнаруживают объект в космосе, когда он еще очень далеко, поэтому определить его точную траекторию сразу бывает трудно. По прошествии времени и дополнительных наблюдений эта вероятность всегда падает.

На этот раз нормальному наблюдению мешало не только расстояние, да и Луна, который своим светом портил данные телескопов. К счастью, сейчас он почти невидим на небе, поэтому у ученых несколько дней, чтобы проводить анализ.

Итак, как говорит ЕКА, вероятность снизилась до 0, 001 процента, а это значит, что уровень угрозы по Туринской шкале опасности столкновения теперь равен нулю. На прошлой неделе он достиг третьего уровня из 10 возможных.

Что мы знаем об астероиде: