Новые данные
Напомним, в январе вероятность столкновения с YR4 достигла 1%, а в феврале ученые уже давали 1, 3%, что удар произойдет где-то в районе земного экватора. 18 февраля эти шансы достигли пика– 3, 1%, что стало самой высокой вероятностью столкновения, которую NASA когда-нибудь фиксировало для космического объекта такого размера. 25 февраля было объявлено, что шансы резко упали– до 0, 28%. Новые наблюдения, к счастью, снова направились в сторону уменьшения, сообщает 24 Канал со ссылкой заявление Европейского космического агентства.
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Согласно уточненным данным, вероятность того, что астероид размером с футбольное поле, способен уничтожить город, упадет на Землю в 2032 году, снизилась до 0, 001 процента. Ученые ожидали подобного уменьшения вероятности столкновения. Они говорят, что так бывает очень часто: сначала они обнаруживают объект в космосе, когда он еще очень далеко, поэтому определить его точную траекторию сразу бывает трудно. По прошествии времени и дополнительных наблюдений эта вероятность всегда падает.
На этот раз нормальному наблюдению мешало не только расстояние, да и Луна, который своим светом портил данные телескопов. К счастью, сейчас он почти невидим на небе, поэтому у ученых несколько дней, чтобы проводить анализ.
Итак, как говорит ЕКА, вероятность снизилась до 0, 001 процента, а это значит, что уровень угрозы по Туринской шкале опасности столкновения теперь равен нулю. На прошлой неделе он достиг третьего уровня из 10 возможных.
Что мы знаем об астероиде:
- Астероид под названием 2024 YR4 был открыт в декабре.
- По оценкам, его ширина составляет 40-90 метров.– он мог бы разрушить весь город.
- Столкновения прогнозировали на 22 декабря 2032 года, но сейчас очень вероятно, что он просто пролетит мимо Земли.
- Существует также некоторая вероятность столкновения с Луной, и она значительно больше, чем с Землей. В настоящее время около одного процента.
- Несмотря на это, что теперь ученые уверены в нашей безопасности, космический телескоп Джеймса Уэбба продолжит наблюдение за астероидом в ближайшие месяцы, заявили в ЕКА.