Потурбуйтеся про захист акаунта в ChatGPT, оскільки наслідки його викрадення будуть страшними

Злам профілю ChatGPT відкриває кіберзлочинцям доступ до робочих документів, фінансових записів і приватних таємниць. Фахівці з безпеки попередили про наслідки витоку листувань та пояснили план дій у разі атаки.

Чим загрожує втрата доступу до чат-бота

Штучний інтелект стрімко перетворився на щоденного помічника мільйонів користувачів, де люди зберігають особисті переживання, робочі документи та фінансові питання. Як пише видання Blu Radio з посиланням на звіт компанії з кібербезпеки ESET, втрата контролю над обліковим записом ChatGPT несе серйозні загрози не лише для власника профілю, а й для його оточення та колег.

Згідно з дослідженням Google, 45 відсотків людей застосовують ШІ як у професійному, так і в приватному житті. Коли шахраї проникають у профіль, головною небезпекою стає повний доступ до історії чатів і завантажених файлів, включно з контрактами та банківськими звітами.

Отриману інформацію зловмисники застосовують для створення переконливих шахрайських схем. Знаючи ім'я керівника, деталі незавершеної угоди, специфіку сімейних негараздів, нещодавні чи планові покупки, плани подорожі чи інші дані, кіберзлочинці легко підробляють звернення до жертви. Наприклад, вони можуть надіслати вам листа на пошту, в якому згадуватиметься щось із вашого життя, про що ви говорили з ШІ. Побачивши це, ви з більшою імовірністю відкриєте посилання в листі, бо вважатимете, що він справжній.

Той, хто використовує ChatGPT для загальних і повсякденних запитів, не стикається з такими ж наслідками, як людина, яка ділиться інформацією про клієнтів і внутрішніми документами своєї компанії,

– прокоментував дослідник з інформаційної безпеки ESET Latin America Маріо Мікуччі.

Небезпека зростає, якщо до системи під'єднано зовнішні сервіси чи додатки, через які нападники можуть переглядати файли або діяти від вашого імені. Наприклад, вони можуть витягнути ваші записи з Notion, отримати дані зі Slack, інформацію з календаря тощо.

Екстрені кроки для порятунку облікового запису

Помітивши невідомі діалоги, зміни в параметрах чи сповіщення про підозрілу активність, слід негайно змінити пароль. Новий ключ доступу не повинен повторювати комбінації від інших сайтів. Якщо для входу використовувався акаунт Google чи Microsoft, варто оновити паролі й на цих платформах, після чого примусово завершити всі активні сесії в налаштуваннях безпеки ChatGPT.

Фахівці радять обов'язково перевірити дозволи інтегрованих сервісів і ввімкнути двофакторну автентифікацію, що створює надійний додатковий бар'єр.

Наприклад, в ESET рекомендують використовувати унікальний і надійний пароль, увімкнути двофакторну автентифікацію, не ділитися паролями, фінансовими даними чи конфіденційною інформацією, перевіряти дозволи додатків і підключених інтеграцій, оновлювати операційну систему, браузер та антивірусне рішення, а також остерігатися термінових чи неочікуваних повідомлень,

– додав Маріо Мікуччі.

Ключовим правилом залишається уважний контроль за тим, які саме відомості потрапляють у діалогове вікно. Раніше 24 Канал повідомляв, що ChatGPT непомітно створює детальні психологічні профілі користувачів на базі збережених листувань. Такі профілі можуть зберігатися в пам'яті ШІ та бути доступними хакерам.

Саме тому приватні матеріали, відомості третіх осіб та робочі таємниці потребують обачного поводження під час будь-яких сесій із ШІ.