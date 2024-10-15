У понеділок, 14 жовтня 2024 року о 19:06 за Києвом на борту ракети SpaceX Falcon Heavy успішно стартувала міжпланетна станція NASA Europa Clipper. Апарат почав свою шестирічну подорож до супутника Юпітера, Європи, де місія має на меті дослідити потенціал для життя під крижаною поверхнею супутника.

Після успішного запуску та виходу на орбіту, космічний апарат відокремився від верхнього ступеня ракети, як і було заплановано, і вийшов на зв'язок із Землею. Телеметрія Europa Clipper підтвердила, що всі бортові системи повністю функціонують. Амбітна місія апарату офіційно розпочалася.

А тим часом SpaceX увійшла в історію спіймавши ракету Starship Super Heavy у повітрі: як їй це вдалося

Процес від'єднання Europa Clipper та початок історичної подорожі апарата.

Чим займеться Europa Clipper

Europa Clipper – найбільший на сьогодні міжпланетний зонд NASA загальною масою майже 6 тонн (5900 кг), включаючи паливо. Майже половина ваги космічного апарату припадає на паливо, яке живитиме його 24 двигуни під час численних гравітаційних маневрів.

Перший з них відбудеться поблизу Марса на початку 2025 року,

другий – поблизу Землі у 2026 році.

Це допоможе зонду на шляху до системи Юпітера. Очікується, що космічний апарат прибуде до супутника газового гіганта у квітні 2030 року.

Пошук життя в підповерхневому океані Європи

Європа, один з найбільших супутників Юпітера, є унікальним серед небесних тіл. Вчені вважають, що під її товстим шаром льоду може існувати величезний, теплий, солоний океан, який містить більше води, ніж усі океани Землі разом узяті.

Це робить Європу головним кандидатом на існування позаземного життя. Основною метою Europa Clipper є пошук ознак життя в цьому підповерхневому океані.

На борту зонда перебуває пам'ятна плита, яка символізує прагнення людства до розуміння, прославляючи воду як джерело життя.



Пам'ятна плита встановлена на апарат Europa Clipper / Фото NASA

На далекій від Сонця орбіті Europa Clipper буде покладатися на дві масивні сонячні батареї, кожна з яких сягає 30 метрів, щоб генерувати енергію, необхідну для його наукових інструментів.

Космічний апарат оснащений дев'ятьма сучасними приладами, серед яких:

оптичні та інфрачервоні камери,

магнітометр,

підповерхневий радар,

мас-спектрометр.

Ці інструменти допоможуть вивчити крижану оболонку Європи, її потенційні гейзери, а також магнітні та гравітаційні поля.

Місія – розкрити таємницю Європи

Планується, що основна наукова місія Europa Clipper триватиме 100 днів з можливістю її продовження. Космічний апарат здійснить 49 близьких прольотів повз Європу на відстані до 25 кілометрів від її поверхні.

Під час цих прольотів він збиратиме дані про крижаний покрив супутника, розломи та будь-які гейзери, що можуть вивергатися з його підземного океану. Вчені сподіваються, що ці дані проллють світло на внутрішню будову Європи і можливість існування на ній життя.

Не пропустіть Над Україною видно надзвичайно рідкісну комету: ось як її побачити та фотографувати

Які виклики перед Europa Clipper

Попри багатообіцяючий характер місії, все ще існують побоювання щодо стійкості космічного апарату до суворого радіаційного середовища Юпітера. Транзистори, що використовуються в електроніці Europa Clipper, можуть бути не повністю стійкими до рівнів радіації навколо Юпітера, що викликає певну невизначеність. Очікується, що NASA вирішить ці проблеми в ході місії.