Астрономи понад рік слідкували за цією кометою в телескопи, а тепер вона видима навіть без додаткових засобів. Її унікальність полягає в тому, що вона має дуже витягнуту орбіту й прилітає до нас лише раз на 80 000 років. Востаннє її бачили ще неандертальці, тож це унікальний шанс для всіх нас насолодитися цим видовищем, пише 24 Канал.

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Як дивитися

Перш за все варто зазначити, що в Україні C/2023 A3 буде видима лише з 13 по 15 жовтня . Південні регіони вже мали змогу побачити рідкісну гостю, тоді як у західних областях небо вчора було здебільшого затягнуте хмарами.

. Південні регіони вже мали змогу побачити рідкісну гостю, тоді як у західних областях небо вчора було здебільшого затягнуте хмарами. Хоча вчорашні фото показують нам комету, сфотографовану в межах населених пунктів, усе ж найкращий досвід ви зможете отримати, якщо втечете подалі від світлового забруднення міст . Дайте трохи часу вашим очам, щоб адаптуватися до темряви.

. Дайте трохи часу вашим очам, щоб адаптуватися до темряви. Комета видима неозброєним оком, але щоб покращити видимість, ви можете скористатися телескопом або біноклем.

Комета повинна з'явитись у темний час доби в сузір'ї Діви, між Левом і Терезами. Програми для спостереження за зірками, такі як Sky Guide, допоможуть вам знайти сузір'я і саму комету.

Експерти також радять не дивитися прямо на комету. Замість цього поверніть голову приблизно на 20 градусів від неї, що дозволить найчутливішим частинам вашого ока вловити слабке світло, яке відбивається від C/2023 A3.

Як найкраще фотографувати комету

Якщо ви хочете зберегти пам'ять про це видовище, ось найкращий спосіб це зробити.

Для початку вам знадобляться дві речі. Темне середовище з мінімальним світловим забрудненням і штатив (або інший спосіб на певний час знерухомити ваш смартфон).

Зафіксуйте телефон штатив і відкрийте додаток камери.

Потім на екрані виберіть режим "Нічна зйомка", що розміщена, як правило, на нижній панелі.

Астрофотографія на Google Pixel

Астрофотографія може захопити набагато більше деталей, так само, як і таймлапс. Проблема в тому, що астрофотографія доступна здебільшого лише на Pixel завдяки його налаштованим камерам. Застосунки Google Камера, які встановлюються завдяки портуванню на інші смартфони, не мають такого режиму, обмежуючись лише нічною зйомкою.

Щоб запустити астрофотографію на вашому Pixel, встановіть телефон на штатив і переконайтеся, що він стоїть на стійкій поверхні.

Через кілька секунд, залишаючись нерухомим, ви побачите, як на кнопці спуску затвора з'явиться іконка з зірочками.

Обережно торкніться цієї кнопки, і телефон почне процес, який може тривати до 4 хвилин.

Після завершення зйомки ваш телефон обробить зображення й експортує фотографію, а також таймлапс знімка, що особливо цікаво для зйомки в русі.

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Інші смартфони

Хоча небагато інших телефонів на Android мають спеціальні режими для астрофотографії, ви все одно можете зробити гарний знімок за допомогою стандартних нічних режимів. Більшість пристроїв, включно з Samsung Galaxy, переходять у нічний режим автоматично, коли настає темрява. Але такі смартфони, як Xiaomi потребують ручного перемикання.

Якщо ви можете бачити комету неозброєним оком, то стандартний нічний режим вашого телефона, ймовірно, також зможе зробити зображення. Якщо ж ви бачите сяючий хвіст A3 ледь-ледь, вам, швидше за все, доведеться зануритися в ручний режим зйомки і шукати варіанти з довгою експозицією.

На сучасних пристроях Samsung Galaxy ви зможете отримати доступ до довгої експозиції двома способами. У спеціальному режимі "Ніч" ви можете переключитися з автоматичної експозиції на "Max". Крім того, ви можете зануритися в режим "Pro" і збільшити "Швидкість" до 5 або 6 секунд. Як і у випадку з Pixel, для цього вам неодмінно знадобиться штатив.

У смартфонах інших брендів вам, імовірно, також буде доступний нічний режим з автоматичними налаштуваннями, а також професійний, де ви вручну можете виставляти показники.