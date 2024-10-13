Кадри комети в небі, яку побачили жителі північної півкулі, публікують в соцмережах. Раніше астрономи повідомляли, що комету C/2023 A3, яку також називають Цзицзіньшань – ATLAS, можна буде спостерігати в Україні 13 – 15 жовтня.

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Жителі Одещини мали шанс побачити комету

Комету ATLAS, яка не з'являлася на небі протягом 80 000 років, можна побачити неозброєним оком. Таке явище стало можливим через те, що комета наблизилася до перигелію – своєї найнижчої точки щодо Сонця.

Комету Цзицзіньшань – ATLAS побачили жителі Одещини / Фото: ТСН

Ця комета отримала свою назву на честь двох обсерваторій, які відіграли ключову роль у її відкритті та подальшому вивченні. Перша частина імені стосується китайської обсерваторії Цзицзіньшань, де комету вперше зафіксували у січні 2023 року. Друга – походить від назви системи телескопів ATLAS у Південній Африці, які підтвердила її існування.

За прогнозами астрономів, наступна можливість побачити цю комету може настати не раніше, ніж через кілька десятків тисяч років.