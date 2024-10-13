Кадры кометы в небе, которую увидели жители северного полушария, публикуют в соцсетях. Ранее астрономы сообщали, что комету C/2023 A3, которую также называют Цзицзиньшань – ATLAS, можно будет наблюдать в Украине 13 – 15 октября.

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Жители Одесской области имели шанс увидеть комету

Комету ATLAS, которая не появлялась на небе в течение 80 000 лет, можно увидеть невооруженным глазом. Такое явление стало возможным из-за того, что комета приблизилась к перигелию – своей самой низкой точки относительно Солнца.

Комету Цзыцзиньшань – ATLAS увидели жители Одесской области / Фото: ТСН

Эта комета получила свое название в честь двух обсерваторий, которые сыграли ключевую роль в ее открытии и дальнейшем изучении. Первая часть имени касается китайской обсерватории Цзицзиньшань, где комету впервые зафиксировали в январе 2023 года. Вторая – происходит от названия системы телескопов ATLAS в Южной Африке, которые подтвердили ее существование.

По прогнозам астрономов, следующая возможность увидеть эту комету может наступить не ранее, чем через несколько десятков тысяч лет.