OpenAI запустила o1, штучний інтелект, який "думає" перед тим, як відповідати

Творці ChatGPT представили нову модель штучного інтелекту o1, першу в серії моделей здатних до "міркування". Вона призначена для вирішення складних завдань і повинна робити це точніше, ніж її попередники. Однак вона не позбавлена власних особливостей, проблем та значних мінусів.

Випущена разом з меншою і доступнішою версією під назвою o1-mini, ця модель є значним кроком вперед за словами самої OpenAI, яка вже давно прагне створити штучний інтелект, подібний до людського. Перш за все модель o1 є особливо ефективною у написанні коду та розв'язанні багатокрокових задач. Водночас вона суттєво дорожча та повільніша, адже потребує більше часу для обробки запиту у порівнянні з GPT-4o.

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Нова ера штучного інтелекту?

Ще до старту своєї нової моделі компанія повідомляла, що це буде серйозний та помітний крок у розвитку ШІ. І хоч, на перший погляд, o1 не пропонує нічого революційного, її впровадження знаменує собою перехід від традиційних моделей ШІ, навчених імітувати патерни в даних, як це було в попередніх GPT-моделях OpenAI.

Замість цього o1 використовує навчання з підкріпленням, де модель вчиться на заохоченнях і покараннях для вирішення проблем. o1 обробляє питання за допомогою "ланцюжка думок" (chain of though) – техніки, схожої на те, як люди крок за кроком розбивають проблеми на частини.

Однією з ключових відмінностей o1 від GPT-4o є його покращена здатність пояснювати свої міркування при вирішенні складних завдань, таких як кодування і математика. Головний науковий директор OpenAI Боб МакГрю (Bob McGrew) окремо відзначив високий рівень продуктивність моделі, заявивши, що вона набагато краще розв'язує складні математичні задачі, ніж її попередники, а в деяких випадках навіть перевершує можливості людини.

Хоча OpenAI визнає, що o1 все ще перебуває на ранніх стадіях – називаючи її "попередньою версією" – модель вже продемонструвала помітне поліпшення в роботі зі складними завданнями. Наприклад, під час тестування вона вирішила 83% завдань на відбірковому іспиті до Міжнародної олімпіади з математики, що є значним стрибком у порівнянні з 13% успішності GPT-4o. У змаганнях з програмування Codeforces o1 посів 89-й процентиль, продемонструвавши свою майстерність у кодуванні.

Доступність і ціни

Користувачі ChatGPT Plus і Team вже отримали доступ до o1-preview і o1-mini, а користувачі Enterprise і Edu повинні отримати можливість використовувати модель наступного тижня.

OpenAI також оголосила про плани з часом розгорнути o1-mini для безкоштовних користувачів ChatGPT, хоча конкретної дати ще не встановлено.

А втім, коштує модель не дешево. Розробники, які хочуть інтегрувати o1, зіткнуться з високою вартістю: o1-preview коштує 15 доларів за мільйон вхідних токенів і 60 доларів за мільйон вихідних токенів, що значно вище, ніж GPT-4o.

Ложка дьогтю

Хоча o1, як зазначається, має суттєво вищі можливості та успіхи в розв'язуванні задач, вона жертвує заради цього іншими областями. Модель не так добре працює, коли потрібно згадати фактичну інформацію. Крім того, вона позбавлена можливості переглядати веб-сторінки або обробляти файли чи зображення.

Попри ці обмеження, OpenAI розглядає o1 як початок нового класу моделей ШІ, призначених для вирішення більш складних завдань.

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Хоча модель може створювати враження людського мислення покроково пояснюючи хід своїх "думок", OpenAI наголошує, що вона не прирівнює міркування ШІ до людського пізнання.

Компанія вважає, що поліпшення можливостей "міркування" є важливим наступним кроком на шляху до ШІ людського рівня. Модель o1 розглядається як основа для побудови майбутніх автономних систем, здатних самостійно приймати рішення і діяти.

Наразі OpenAI o1 залишається попередньою версією, з багатьма перешкодами, які ще належить подолати. Однак її випуск є важливим та необхідним моментом в історії розвитку штучного інтелекту, адже він наближає ці інструменти до міркування й вирішення складних проблем в реальності.