OpenAI запустила o1, искусственный интеллект, который "думает" перед тем, как отвечать

Создатели ChatGPT представили новую модель искусственного интеллекта o1, первую в серии моделей способных к "рассуждению". Она предназначена для решения сложных задач и должна делать это точнее, чем ее предшественники. Однако она не лишена собственных особенностей, проблем и значительных минусов.

Выпущенная вместе с меньшей и более доступной версией под названием o1-mini, эта модель является значительным шагом вперед по словам самой OpenAI, которая уже давно стремится создать искусственный интеллект, подобный человеческому. Прежде всего модель o1 особенно эффективна в написании кода и решении многошаговых задач. В то же время она существенно дороже и медленнее, ведь требует больше времени для обработки запроса по сравнению с GPT-4o.

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Новая эра искусственного интеллекта?

Еще до старта своей новой модели компания сообщала, что это будет серьезный и заметный шаг в развитии ИИ. И хотя, на первый взгляд, o1 не предлагает ничего революционного, ее внедрение знаменует собой переход от традиционных моделей ИИ, обученных имитировать паттерны в данных, как это было в предыдущих GPT-моделях OpenAI.

Вместо этого o1 использует обучение с подкреплением, где модель учится на поощрениях и наказаниях для решения проблем. o1 обрабатывает вопросы с помощью "цепочки мыслей" (chain of though) – техники, похожей на то, как люди шаг за шагом разбивают проблемы на части.

Одним из ключевых отличий o1 от GPT-4o является его улучшенная способность объяснять свои рассуждения при решении сложных задач, таких как кодирование и математика. Главный научный директор OpenAI Боб МакГрю (Bob McGrew) отдельно отметил высокий уровень производительность модели, заявив, что она намного лучше решает сложные математические задачи, чем ее предшественники, а в некоторых случаях даже превосходит возможности человека.

Хотя OpenAI признает, что o1 все еще находится на ранних стадиях – называя ее "предварительной версией" – модель уже продемонстрировала заметное улучшение в работе со сложными задачами. Например, во время тестирования она решила 83% задач на отборочном экзамене к Международной олимпиаде по математике, что является значительным скачком по сравнению с 13% успешности GPT-4o. В соревнованиях по программированию Codeforces o1 занял 89-й процентиль, продемонстрировав свое мастерство в кодировании.

Доступность и цены

Пользователи ChatGPT Plus и Team уже получили доступ к o1-preview и o1-mini, а пользователи Enterprise и Edu должны получить возможность использовать модель на следующей неделе.

OpenAI также объявила о планах со временем развернуть o1-mini для бесплатных пользователей ChatGPT, хотя конкретной даты еще не установлено.

А впрочем, стоит модель не дешево. Разработчики, которые хотят интегрировать o1, столкнутся с высокой стоимостью: o1-preview стоит 15 долларов за миллион входных токенов і 60 долларов за миллион выходных токенов, что значительно выше, чем GPT-4o.

Ложка дегтя

Хотя o1, как отмечается, имеет существенно более высокие возможности и успехи в решении задач, она жертвует ради этого другими областями. Модель не так хорошо работает, когда нужно вспомнить фактическую информацию. Кроме того, она лишена возможности просматривать веб-страницы или обрабатывать файлы или изображения.

Несмотря на эти ограничения, OpenAI рассматривает o1 как начало нового класса моделей ИИ, предназначенных для решения более сложных задач.

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Хотя модель может создавать впечатление человеческого мышления пошагово объясняя ход своих "мыслей", OpenAI отмечает, что она не приравнивает рассуждения ИИ к человеческому познанию.

Компания считает, что улучшение возможностей "рассуждения" является важным следующим шагом на пути к ИИ человеческого уровня. Модель o1 рассматривается как основа для построения будущих автономных систем, способных самостоятельно принимать решения и действовать.

Сейчас OpenAI o1 остается предварительной версией, со многими препятствиями, которые еще предстоит преодолеть. Однако ее выпуск является важным и необходимым моментом в истории развития искусственного интеллекта, ведь он приближает эти инструменты к рассуждению и решению сложных проблем в реальности.