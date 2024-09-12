Meta использует посты пользователей для обучения ИИ

Ранее компания заявляла, что планирует использовать публикации и фотографии для обучения своих систем искусственного интеллекта, но она никогда не соглашалась, что уже делает это в течение многих лет.

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Еще в июне генеральный директор Марк Цукерберг раскрыл планы по этому, подавая это как новую инициативу. Тогда это заявление вызвало серьезное беспокойство, в том числе и потому, что директор сказал, вроде компания имеет больше данных пользователей, чем было использовано для обучения ChatGPT.

План компании использовать посты и комментарии в Facebook и Instagram для обучения конкурирующего чат-бота вызывает беспокойство в плане конфиденциальности, так и по вероятной его токсичности.

По закону компания была обязана предлагать отказ от участия в программе в ЕС и Великобритании, хотя даже там законность отказа от участия в программе находится на стадии обсуждения. В США, Австралии или где-то еще такой возможности не предусмотрено.

Теперь Meta признает, что это началось в 2007 году

Австралийское расследование практики конфиденциальности Meta привело к тому, что компания признала, что она отдельно хранила публичные посты (судя по всему, на случай, если их когда-то сделают частными), фотографии и комментарии с Facebook и Instagram в течение последних 17 лет. Глобальный директор Meta по вопросам конфиденциальности Мелинда Клейбо сначала отрицала это.

Сенатор-лейборист Тони Шелдон спросил, использовала ли компания Meta австралийские посты еще с 2007 года для наполнения своих ИИ-продуктов, на что госпожа Клейбо ответила: "Мы этого не делали". Но когда на нее настойчиво нажали, она признала, что это правда только в отношении публичных постов. Весьма интересно, что бы еще она сказала, если бы допрос зашел дальше.

Самое интересное, что компания не отсеивала аккаунты тех, кому не исполнилось 18 лет, и согласилась с тем, что собранные данные включают фотографии детей, размещенные родителями на собственных страницах.

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