Більше жодних 480p: YouTube реставрує старі відео на платформі до 4K

YouTube запускає масштабне оновлення: платформа почне автоматично підвищувати якість мільйонів відео з низькою роздільністю за допомогою штучного інтелекту. Технологія обіцяє зробити старі ролики чіткішими на телевізорах, смартфонах та в браузері.

YouTube починає впроваджувати так зване AI-апскейлінг – технологію, яка підвищує роздільність відео, зокрема тих, що були завантажені у якості нижче 1080p. Спочатку система покращуватиме такі ролики до рівня Full HD, а згодом зможе піднімати їх і до 4K. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний блог YouTube та старшого директора продукту YouTube Курта Вілмса.

Як працюватиме AI-покращення відео і кого це торкнеться?

Хоча покращення картинки звучить як плюс, частина авторів може бути незадоволена змінами зовнішнього вигляду своїх роликів. Вілмс підкреслив, що оригінальні файли не змінюватимуться, а творці зможуть відмовитися від функції "super resolution", якщо їм не сподобаються результати. Увімкнені AI-версії відео будуть позначені, щоб глядачам було зрозуміло, який формат вони дивляться.

Як пише Bloomberg, оновлення найбільше вплине на ролики, завантажені в епоху до масового переходу на 4K. На YouTube все ще зберігається величезна бібліотека відео, обмежених стандартною роздільністю 480p чи навіть нижчою, тож технологія повинна суттєво покращити досвід перегляду на великих екранах. За словами Вілмса, телевізори наразі є "найшвидше зростаючою платформою перегляду" для YouTube, але зміни будуть помітні і на великих смартфонах та складаних моделях.

Окрім цього, YouTube суттєво збільшує ліміт для завантаження обкладинок відео — тепер він становить 50 МБ замість попередніх 2 МБ. Це дозволить відображати більш деталізовані прев’ю на телевізорах. Платформа також тестує можливість завантажувати відео ще більшого розміру разом з окремими творцями, щоб досягти максимальної якості та конкурувати зі стрімінговими сервісами на кшталт Netflix.

Це не перший експеримент із покращенням відео за допомогою машинного навчання. Влітку YouTube вже налаштовував алгоритми для покращення чіткості Shorts, що викликало критику деяких авторів. Тоді компанія пояснила, що апскейлінгу як такого не було, але зараз ця технологія стане офіційною функцією.

Як YouTube допоможе вам боротися з безкінечним думскролом в Shorts?

YouTube оголосив про нову функцію, яка обмежуватиме час перегляду коротких відео у Shorts. Користувачі зможуть самостійно встановити денний ліміт, після чого застосунок нагадає, що час для перегляду закінчився. Так компанія хоче зменшити "думскролінг" і допомогти людям краще контролювати свій час онлайн.

Функція з’явиться у налаштуваннях мобільного застосунку. Користувач зможе встановити щоденний ліміт перегляду Shorts, і коли час вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення, що скрол припинено на решту дня. Повідомлення можна буде прибрати, але головна мета – нагадати користувачам зробити паузу.